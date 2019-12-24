Ünlü: Adaletin önünde hesap verecekler

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü bugün il binasında kent ve ülke gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.İstanbul’un gündeminde olan Kanal İstanbul Projesi ile ilgili konuşan Ünlü, “Geldiğimiz bu aşamada, demokrasi kültürünü özümseyememiş ilkel ve iradesiz siyaset temsilcileri yeni bir şey sunmadıkları gibi siyasi rakiplerinin verdikleri sözleri, hedefledikleri projeleri çarpıtmaktan haz duyacak kadar basit ve zavallı bir hale gömülmüşlerdir. Aynı kategorik itirazları hızlı tren, üçüncü köprü, üçüncü havalimanı, Marmaray, Avrasya Tüneli, Osman Gazi Köprüsü'nün proje ve yapım aşamalarında da gösteren CHP ve yedekleri Kanal İstanbul Projesi'ni aşağılamak ve aşındırmak için adeta iftira yarışına girmişlerdir” dedi.

“CHP’NİN ÖĞRENMESİ TAVSİYEMİZDİR”

"Yapamazsınız, herkes hayır diyor, iktidar olursak para vermeyiz, projeyi iptal ederiz” demek sorumsuzluk örneğidir ifadelerinde bulunan Ünlü, “Kanal İstanbul Projesi'yle ilgili referandum çağrıları ise hezeyandır. Bir siyasi partinin seçimden önce vaatlerini sıralayıp iktidara geldikten sonra sözünü tutması milli iradeye saygının gereği, demokrasiye bağlılığın neticesidir. Egemen bir devlet sıfatıyla siyasi, ticari ve ekonomik çıkarları için topraklarında kanal açma hakkına sonuna kadar sahiptir. Bu hakkın devri beka sorununa davetiye çıkaracaktır. Kanal İstanbul Projesi'ne husumetle direnç ve tepki gösteren CHP'nin bu gerçekleri öğrenmesi tavsiyemizdir. Bu kapsamda Kanal İstanbul Projesi Türkiye'nin hükümranlık beratı çerçevesinde okumak ve yorumlamak lazımdır. Bu projeden hiçbir haklı ve meşru bahanesi olmadan rahatsızlık duyanlar şuursuz ve gayri millidir” şeklinde konuştu.

“ÜCRET ALAMAYACAK”

Ünlü proje ile ilgili son olarak, “Kanal İstanbul Projesi'nin ABD donanmasının Karadeniz'e çıkışının ve yerleşmesinin önünü açmak için hazırlandığını söyleyenler sadece yalancı değil, aynı zamanda müfteridir. Mesele rant değil, milli anttır, böyle de olmalıdır. Milliyetçi Hareket Partisi'ne göre, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin tartışılması Türkiye için tehdit ve beka sorunudur. Eğer Kanal İstanbul, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne tabi olursa Türkiye hiçbir şekilde geçişlerden de ücret alamayacaktır. Parti olarak samimi tespit ve uyarılarımızı kamuoyuna açıklamak siyasi ilke ve ahlakımızın bir gereğidir” ifadelerinde bulundu.

“PARAZİT SESLERDEN ETKİLENMİYORUZ”

Parazit seslerden etkilenmeyen bir teşkilat olduklarını belirten Ünlü, “Ülke olarak da, kent olarak da çok önemli süreçlerden geçtik, sancılı süreçleri atlattık. Bu süreçlerde duruşumuzu hiç bozmadık, ilkelerimizden ödün vermedik. Yola çıktıklarımızı yolda bulduklarımızla değiştirmedik. Bazıları kişisel hevesler uğruna bize ve hareketimize zarar vererek başka yollarda kendilerine yer açacaklarını sandılar. Ve bugün siyaseten yoklar ya da yok hükmündeler. Teşkilat olarak en uyumlu ve sinerjisi en yüksek dönemi yakaladığımızı düşünüyorum. Ve şimdi bu kentin en dinamik teşkilatı olarak bir kez daha yoğun bir çalışma dönemine girmiş bulunuyoruz. Biz sen- ben kavgalarını aşmış, dışardaki parazit seslerden etkilenmeyen bir teşkilatız” dedi.

“ZAFİYET ALANLARI İÇERİSİNDE BU GÜNLERE GELMEDİ”

Milliyetçi hareket hakkında konuşan Ünlü, “Bizim tarafımız sonuna kadar Türkiye Cumhuriyeti'dir. İhanet, melanet ve rezaletin kuşattığı bir ortamda daha fazla sahaya sarılacağımız çok net olarak bilinmelidir. Bizim siyasetimiz ilkelidir, iradelidir. Allah’a şükürler olsun biriz, beraberiz, hep birlikte güçlüyüz. Düşmemizi bekleyenlerin,birbirimize girmemizi projelendirenlerin melanet oyunlarını bozacak gürbüzlükte olduğumuz bir kez daha anlaşılmıştır. Mesuliyeti altında olduğumuz yük, kürsülerdeki hamasi konuşmalara, sosyal medya mecralarının kastına muhatap edilemeyecek kadar ağırdır ve büyüktür. Bu yük, birbirini Allah için sevmeyi, yanlış yaptığı zaman özür dileyebilmeyi bilenlerin, ülkücü kardeşliğin muhtevasının ancak İslam kardeşliğinden geçtiğini bilenlerin kaldırabileceği bir yüktür. Bu hareket; hiçbir hakikati günübirlik heveslerine alet etmeyen milliyetçi hareketin mensuplarının omuzlarında bugünlere geldi, Bu hareket zafiyet alanları içerisinde bu günlere gelmedi” ifadelerinde bulundu.

“ALNIMIZ AK VE BAŞIMIZ DİK”

“Kocaeli teşkilatı olarak sözümüzün arkasında dimdik durduk” diyen Ünlü, “FETÖ belasının azami derecede ülkemizin başına musallat olduğu günden itibaren, hain darbe girişiminden sonra ihdas edilen Cumhur İttifakı sürecinde Ülkücüler devletin ve Türklüğün bekası için vazifelerini pazarlıksız, eksiksiz ve firesiz yerine getirmiştir. Liderimiz söz vermiş bizler de Kocaeli teşkilatı olarak onun sözünün ardında dimdik durduk. Bugün alnımız ak ve başımız dik çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. İşimiz çok, gündemimiz yoğun. Tüm bu çalışmalarımızı sürdürürken milletle olan bağımızı kesmeyeceğiz, suni gündemlerle oyalanmayacağız ve işimize bakacağız. Kaos algısı yaratmaya çalışanlar, millet nazarında daha da küçülecek, tezgahlarını kapatmak zorunda kalacaklardır. Biz de kendi adımıza Kocaeli’de tezgah açmaya çalışan siyasi virüslere asla prim vermeyeceğiz. Bu maksatla Cumhur İttifakı’nın zayıflamasına, zaafa düşmesine hiçbir şart altında izin vermeyeceğiz. Bu süreçte çaresiz kalan birilerinin çirkin yollara tevessül etmesi bizim zaten beklediğimiz bir şeydi. Bu tip şeyler artık bizim normalimizdir” dedi.

“ERDOĞAN’I SONUNA KADAR DESTEKLİYORUZ”

Türkiye’nin eğilmez güç olduğunu belirten Ünlü, “İftiralar olacak, sözlerimiz saptırılacak, başta şahsım olmak üzere pek çok arkadaşımız üzerinden davamıza zarar verme çalışmaları daha da artacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu tip beyhude karalama gayretleri bizi çıktığımız yoldan geri döndürmeyecektir. Türkiye eğilmez güçtür. İşte bizim düşüncelerimiz ve duruşumuz tam olarak budur. Biz aritmetik hesaplar üzerinden siyaset yapan bir parti değiliz. Bizim için önemli olan Türk’ün ve Türkiye’nin geleceğidir. Biz her hamlemizde, müstakil irademizle bunu referans alırız. İşte bu gerekçelerle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı sonuna kadar destekliyoruz” ifadelerinde bulundu.

“FETÖ USULÜ YÖNTEMLER”

Süreci ibretle takip ettiklerini belirten Ünlü, “Yakın zamanda Kocaeli’de ‘Biz bu filmi daha önce gördük’ dedirten bildik senaryolar sahneye koyanların bugün panik içerisinde olduklarını görüyoruz. Kafasını kuma gömerek görünmez olduğunu zannedenler çok da uzak olmayan bir zamanda adaletin önünde hesap vereceklerdir. İbretle takip ettiğimiz bu süreçte şahsım ve dava arkadaşlarım üzerinden geçmişi şan ve şerefle dolu olan partimizi FETÖ usulü yöntemlerle yıpratmaya çalışan kirli odakların sahneye koyduğu oyun her zamanki gibi tutmamıştır. Gizli kamera çekimleri ve üzerinde oynanmış kayıtlar üzerinden bir toplumun, bir hareketin veya siyasi bir partinin karalanması; ahlaksızlıktır, hadsizliktir, şerefsizliktir. Bu operasyonun başarılı olacağı zannına kapılarak, farklı hesaplar içine giren ve farklı şantajlara tevessül edenlerde bizim ajandamıza girmiştir. MHP, bugünlere kirli oyunları bozarak, alçakça tezgâhları dağıtarak gelmiştir” dedi.

“YANLIŞ HESAP GERİ DÖNDÜ”

“Yargı önünde hesap verme vaktidir” diyen Ünlü, “Dün nasıl olduysa bugün de aynı kirli oyunların sergilendiği bir dönemde dimdik duruşumuzdan ödün vermeyeceğiz. İpin ucunu kirli odaklara teslim edenler, MHP Kocaeli teşkilatının sahadaki ezici üstünlüğü ve başarısının bir kez daha altında kalmışlardır.Amaçları MHP ve onun saygın mensupları hakkında kamuoyunda soru işaretleri oluşturmak, aleyhte algı yaratmak ve bu sayede Cumhur İttifakı'nın millet nezdindeki yüksek itibarını zedelemektir. Kendi seviyesizliklerini ortaya koyan, ismini anmaya bile değmeyecek sosyal medya kabadayılarının ve sözde gazetecilerin içine yuvarlandıkları perişanlık ortadadır. Bu gibiler, FETÖ desteğiyle MHP’de yuvalanmaya çalışan, ancak camiamızın bünyesini kirletmemeleri için temize havale edilerek tarlalara süpürülen kifayetsiz muhterisler güruhunun devamı mahiyetindeki ipsiz sapsızlardır. Bu FETÖ usulü hokkabazlık ve madrabazlıkları millet yutmaz ve yutmayacaktır. Bu kumpasların, ekmeklerine yağ süreceğini sanıp ellerini ovuşturanlar; bir kez daha sükutu hayale uğramıştır. Şimdi onlar için per perişan bir vaziyette yargı önünde hesap verme vaktidir. Yanlış hesap güçlü teşkilatlarımızdan geri dönmüştür” ifadelerinde bulundu.

“İTİBAR SUİKASTÇİLİĞİNE YELTENEN GÖREVLİ AJANLAR”

Ünlü son olarak, “Bundan sonra; hassasiyetlerimizi kaşımaya tevessül eden, itibar suikastçiliğine yeltenen görevli ajanlara, siyasi tükenmişlere karşı en üst düzeyde uyanık olunacak, dikkat edilecektir. Sosyal medya kanalıyla haysiyet cellatlığına soyunan, fitne üreten, partimiz ve dava arkadaşlarımızla ilgili dedikodu servis eden kirli çevrelerin, nefsine yenik düşmüş ahlaksız kişilerin emel ve eylemlerine ihtimam ve itibar edilmeyecektir. Bizi bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonrada işimizi yaparken göreceksiniz” diyerek konuşmasını sonlandırdı.