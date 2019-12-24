Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nca, cuma günü Bilişim Vadisi’nde tanıtımı yapılacak olan yerli otomobil ile ilgili bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu, sosyal medya hesabından dün aracın farlarını paylaşırken, bugün paylaşılan fotoğrafla aracın farları, aynaları, ön cam sütunları görüldü. Paylaşımda, “Yeniliğe yolculuk devam ediyor. Geri sayımda son 3 gün” ifadelerine yer verilirken, “Aynalar yerli yerinde” sözü etiketlendi.
Bugün 15:06 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 15:12 TSİ
Yerli otomobilden yeni kare! İlk kez paylaşıldı
Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nca, cuma günü Bilişim Vadisi’nde tanıtımı yapılacak olan yerli otomobilden yeni kare geldi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz