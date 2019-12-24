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Minikler ile Atıktan Ağaca!

Kocaeli Bilim Merkezi’nde düzenlenen “Minikler ile Atıktan Ağaca” etkinliğine katılan 4-5 yaş arası 300 çocuğa, geri dönüşümün önemi anlatıldı.
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Hizmete girdiği günden bu yana birçok farklı ve eğitici etkinliklere ev sahipliği yapan Kocaeli Bilim Merkezi’nde yine anlamlı bir etkinlik düzenlendi. “Minikler ile Atıktan Ağaca” etkinliğine katılan 300 çocuk, atık malzemeleri ekolojik geri dönüşümle çimlenmeye hazır tohumlar haline getirdi. Etkinlikle, minikler hem eğlendi, hem de atık malzemelerin geri dönüşümünün ne kadar önemli olduğunu öğrendi.

 EĞLENDİREN ÇALIŞMALAR

Geri dönüşümün önemini anlatmak için yapılan etkinliğe, 4-5 yaş arası 300 minik katıldı. Çocuklar; Tohum Bombası atölyesinde etkinliğin temasını oluşturan atık malzemelerin ekolojik geri dönüşümünü deneyimlerken Akıl Oyunları, Ebru Sanatı ve Kodlama Atölyesi gibi farklı atölyelerde aktivite yapma imkânı buldu. Gerçekleştirilen çalışmalarda birbirinden renkli görüntüler ortaya çıkartan minikler hem öğrendi hem de eğlendi.

Bugün 15:25 TSİ - Eğitim

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