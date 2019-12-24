Sarıkamış şehitleri anıldı

Gebze Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen Sarıkamış Şehitleri anma programı Gebze Kültür Merkezi’nde yapıldı. Programa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gebze Belediye Başkan Vekili Selamet Güner, AKP Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Gebze Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, Beyaz Umut Derneği Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz Sarıkamış Platformu Başkan Yardımcısı Oktay Yavlal, belediye meclis üyeleri, STK Temsilcileri ve çok sayıda Gebzeli katıldı.

SARIKAMIŞ DESTANI

Program Kur’an-ı Kerim Tilaveti, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Gebze Belediye Başkan Vekili Selamet Güner yaptığı konuşmada, “Sarıkamış Destanı her bir karışı kanla canla kazanılmış bu mukaddes vatanı müdafaa etmek için nedenli zorlukları göze alabileceğinin en müstesna ispatıdır” dedi.