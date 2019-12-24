Başkan Şayir, Dursun’u kutladı

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, meclis üyesi Adem Çarıkçı ve AKP Dilovası İlçe Başkan Yardımcısı Saim Karakaya ile birlikte geçtiğimiz ay gerçekleşen Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu (KEDFE) olağan kongresi sonrası tekrar başkanlık görevine devam seçilen Tekin Dursun’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

KEDFE’YE ÖVGÜ

KEDFE’nin Körfez’deki federasyon binasına giderek Dursun’u ziyaret eden Şayir, “KEDFE Kocaelimizin önemli sivil toplum kuruluşlarından birisi, dönem dönem yaptığı etkinliklerle hem şehrimize değer katılıyor, hem de hemşerilerinin birlik ve beraberliğini sağlıyor. Yaptığı çalışmalar ile ilimizin örnek STK’ları arasında yer alan KEDFE Başkanı Tekin Dursun ve yönetimini kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.