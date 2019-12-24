Gölcük Tersane İlkokulu’nda ‘nesiller kucaklaştı’

Gölcük’te bulunan Tersane İlkokulu tarafından uygulanan ‘Rehber Mektuplar Projesi’ ile her ay rehberlik servisi tarafından velilere mektup gönderiliyor. Mektubun içine de bir şifre gizleniyor, veliler bu şifreleri dönem sonunda okul rehberlik servisine ulaştırırken, doğru tahmin edenler okul idaresi tarafından ödüllendiriliyor. Tersane İlkokulu öğrencileri de yapılan ipucu etkinlikleri ile mektuptaki şifreleri çözmek için anne babalarına yardım ediyorlar. Bu ayın ipucu etkinliği, “Nesillerle Kucaklaşma” etkinliği oldu.

MERAKLA DİNLEDİLER

Sınıfa davet edilen babaanneler, dedeler, ananeler çocuklarla birlikte zaman yolculuğuna çıktı. Kimileri yanlarında getirdikleri eski eşyaları tanıtırken, kimileri de çeyizliklerini sergiledi. İlkokul anılarını anlatan büyükler öğrenciler tarafından merakla dinlendi. Okulun düzenlediği proje için okul yönetimine teşekkür eden veliler, böylece nesiller arasında daha başarılı bir iletişim kurabildiklerini ve bundan memnun olduklarını söylediler.