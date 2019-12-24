Başkan Aygün vatandaşlarla, sabah namazında buluştu

Derince İlçe Müftülüğü ve Derince Belediyesi’nin her hafta pazar günleri farklı bir camide düzenledikleri sabah namazı buluşmaları bu kez Kaşkaldere Evliya Camii’nde gerçekleşti. Bölge sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği buluşmada ilk olarak hep birlikte sabah namazı kılındı ardından başta Sarıkamış şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimiz için dualar edildi. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün katılımlarıyla gerçekleşen buluşmada sabah namazının ardından dernek binasında bir süre sohbet edildi.

HER HAFTA FARKLI BİR CAMİDE

Sohbete Başkan Aygün’ün yanı sıra Meclis Üyesi Nurhan Baytak, muhtarlar Ömer Karadeniz ve Erol Küçük, cami derneği yöneticileri, din görevlileri ve vatandaşlar da katıldı. Sabah namazı buluşmalarının önemine vurgu yapan Başkan Aygün, bu geleneğin her hafta farklı bir camide devam edeceğini söyledi. Sarıkamış Şehitlerimizle ilgili de mesaj veren Başkan Aygün, “Sarıkamış Harekatı'nın 105'inci yılında aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun” dedi.