Kartepe’de “yaratıcı atölye” çalışmaları

Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri’nde ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen atölye çalışmaları kapsamında öğrenciler Dumlupınar Kâtip Çelebi Bilgi Evi’nde, parçaları birleştirip obje oluşturarak bahar panosu, Arslanbey Yunus Emre Bilgi Evi’nde quilling kâğıtları ile renkli dilek ağacı, Fatih Sultan Mehmet Bilgi Evi’nde ise ellerindeki malzemeleri değerlendirerek süslü kalemlikler, Nazım Demirci Bilgi Evi’nde keçeden sevdikleri renkleri kullanarak kalemlik tasarladılar

“DÜŞLE VE TASARLA”

‘Yaratıcı Atölye’de drama, oyun ve sanat eğitimi alanlarına yönelik farkındalıkların gelişmesi sağlanırken, tasarım ve öğrenme birlikte gerçekleştiriliyor. Öğrenciler etkinliklerde, eğitimcilerle birlikte her türlü malzemeyi, eşyayı, teknolojiyi, fen ve sanat alanlarındaki yeni kavramları bir arada kullanıyorlar. Tüm aktivitelerde “Düşle ve Tasarla” sloganıyla eserler ortaya çıkarılıyor.