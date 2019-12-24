Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:38 TSİ- Siyaset G: Bugün 15:40 TSİ

CHP’li kadınlar, kadın cinayetlerine dikkat çekti

Cumhuriyet Halk Partisi Gölcük İlçe Kadın Kolları Başkanı Mine İşeri ve yönetimi haftalık toplantılarını bugün parti binasında gerçekleştirdi.  Başkan İşeri, kadına şiddete ve kadın cinayetlerine dikkat çekerken, caydırıcı cezaların devreye sokulmasını istedi
mask

CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Mine İşeri, yaptığı konuşmada, ‘’Biliyorsunuz ki bu hafta partimiz için yoğun olacak. Cumartesi günü ilçe kongremizi gerçekleştireceğiz. Biz de kongrede yerimizi alacağız. Bugün Kubilay Şehidimizin 89. vefat yıldönümü. Asteğmen Kubilay’ın Cumhuriyet karşıtları tarafından katledilişlerinin 89. yıldönümü. Onlar Cumhuriyeti korumak için canlarını feda etmişlerdir. Bizler Cumhuriyeti korumayı kendimize görev edinmiş kişiler olarak Cumhuriyet ve Atatürk ilkelerinin sonuna kadar yılmaz bekçileriyiz. Devrim Şehidimiz Öğretmen Kubilay’ın ve Bekçi Hasan’ı rahmetle ve saygıyla anıyoruz’ dedi.

KADIN CİNAYETİ HABERLERİ, ALIŞKANLIK OLMAMALI

Kadın cinayetlerinin ülkemizde oldukça arttığını belirten Başkan İşeri, “Ülkemizde her gün bir kadının şiddet görmesi ve öldürülmesi haberini alıyoruz. Şiddet ve cinayet haberleri alışılageliyor. Bu çok tehlikeli. Daha caydırıcı cezaların olması gerekiyor. Artık sokağa çıkmaya korkuyoruz. Biriyle konuşmaya ya da çocuklarımızı sokağa çıkartmaya korkuyoruz. Şimdi iyi niyetle bile çocuklarla konuşamıyoruz. Bizler yine de Gölcük gibi küçük bir yerde yaşıyoruz. Hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Bu konuda daha şanslıyız. Bu olayların son bulmasını diliyorum. Bunu da inanıyorum ki partimiz iktidara geldiğinde ulaşacağız’ dedi.

Bugün 15:38 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

CHP İzmit’te Hakan Çakar seçilmiş başkan mask
CHP İzmit’te Hakan Çakar seçilmiş başkan
“Senin oğlun AK Parti’de siyaset yapıyor” mask
“Senin oğlun AK Parti’de siyaset yapıyor”
Hürriyet oyunu kullandı mask
Hürriyet oyunu kullandı
Kartepe’de Mayda güven tazeledi mask
Kartepe’de Mayda güven tazeledi
Gökhan Ercan:  İlçe başkanım, belediye başkanından sonra açıklama yapmayacak mask
Gökhan Ercan:  İlçe başkanım, belediye başkanından sonra açıklama yapmayacak
CHP Kartepe’de gergin konuşma: Partide ırkçılık mı yapıldı? mask
CHP Kartepe’de gergin konuşma: Partide ırkçılık mı yapıldı?
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Meteoroloji tarih verdi! Kocaeli'ye kar geliyor mask
Meteoroloji tarih verdi! Kocaeli'ye kar geliyor
İzmit'te feci ölüm! mask
İzmit'te feci ölüm!
Fenalaşıp yere düştü, hayatını kaybetti! mask
Fenalaşıp yere düştü, hayatını kaybetti!
Domuz eti bulunan Gurme markasını değiştirdi mask
Domuz eti bulunan Gurme markasını değiştirdi
Barış Çalım hayatını kaybetti mask
Barış Çalım hayatını kaybetti
Ölmeden önce son fotoğrafı şok etti! mask
Ölmeden önce son fotoğrafı şok etti!

GALERİ

İzmit’te şüpheli paket bomba imha ekiplerini harekete geçirdi mask
İzmit’te şüpheli paket bomba imha ekiplerini harekete geçirdi
Kocaeli'de aşırı lodos nedeniyle vapur seferlerine ara verildi mask
Kocaeli'de aşırı lodos nedeniyle vapur seferlerine ara verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gölcük'te mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gölcük'te
Tatilcilerde Ruam hastalığı endişesi! mask
Tatilcilerde Ruam hastalığı endişesi!
Gebze Metrosunda çalışmalar devam ediyor mask
Gebze Metrosunda çalışmalar devam ediyor
Forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti mask
Forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL