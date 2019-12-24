CHP’li kadınlar, kadın cinayetlerine dikkat çekti

CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Mine İşeri, yaptığı konuşmada, ‘’Biliyorsunuz ki bu hafta partimiz için yoğun olacak. Cumartesi günü ilçe kongremizi gerçekleştireceğiz. Biz de kongrede yerimizi alacağız. Bugün Kubilay Şehidimizin 89. vefat yıldönümü. Asteğmen Kubilay’ın Cumhuriyet karşıtları tarafından katledilişlerinin 89. yıldönümü. Onlar Cumhuriyeti korumak için canlarını feda etmişlerdir. Bizler Cumhuriyeti korumayı kendimize görev edinmiş kişiler olarak Cumhuriyet ve Atatürk ilkelerinin sonuna kadar yılmaz bekçileriyiz. Devrim Şehidimiz Öğretmen Kubilay’ın ve Bekçi Hasan’ı rahmetle ve saygıyla anıyoruz’ dedi.

KADIN CİNAYETİ HABERLERİ, ALIŞKANLIK OLMAMALI

Kadın cinayetlerinin ülkemizde oldukça arttığını belirten Başkan İşeri, “Ülkemizde her gün bir kadının şiddet görmesi ve öldürülmesi haberini alıyoruz. Şiddet ve cinayet haberleri alışılageliyor. Bu çok tehlikeli. Daha caydırıcı cezaların olması gerekiyor. Artık sokağa çıkmaya korkuyoruz. Biriyle konuşmaya ya da çocuklarımızı sokağa çıkartmaya korkuyoruz. Şimdi iyi niyetle bile çocuklarla konuşamıyoruz. Bizler yine de Gölcük gibi küçük bir yerde yaşıyoruz. Hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Bu konuda daha şanslıyız. Bu olayların son bulmasını diliyorum. Bunu da inanıyorum ki partimiz iktidara geldiğinde ulaşacağız’ dedi.