Sivil Memurlar Sendikası Gölcük Tersanesini ziyaret etti

Sivil Memurlar Sendikası (SİME-SEN) Kocaeli Şube Başkanı Sevindik Saral’ın ev sahipliğinde ve Genel Başkan Serdar Dursun’un başkanlığında Genel Merkez Yöneticileri ve Şube Başkan ve Yardımcıları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın katılımlarıyla Gölcük Tersanesi Komutanlığı’nda gerçekleşen Yeni Tıp Denizaltı Projesi 1’nci Gemisi Pirireis’in Havuza Çekme ve 5’inci Gemisi Seydialireis İlk Kaynak Törenin katıldı.

TERSANELERİN ÖNEMİNE DEĞİNDİ

Tören sonrası basın açıklaması yapan Genel Başkan Serdar Dursun, Deniz Kuvvetlerimize ait tüm gemilerin 7 gün 24 saat dünya denizlerinde dolaşmasını sağlayan ve ülkemizin bekasının vazgeçilmez unsuru olmakla birlikte milli mesele olarak gördükleri tersanelerin önemine değinerek, tersanelerde yapılan tüm milli çalışmaların vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını diledi. Dursun, sivil memur camiasının sorunlarının ve mağduriyetlerinin çözümüne yönelik 2020 yılının faaliyetlerine şimdiden başladıklarını, gerekçeli kanun tekliflerini tekraren ve yeniden güncelleyerek hazırladıklarını belirtti.