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Şekerbank’tan altın günleri

Şekerbank’ın 0.01 gram altının bile değerlendirildiği küçük tasarrufa yönelik “Tasarrufun Altın Günü” uygulaması 25 Aralık tarihinde Şekerbank Kocaeli Gebze Şubesi’nde gerçekleştirilecek.
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Şekerbank’ın 0.01 gram altının bile değerlendirildiği küçük tasarrufa yönelik “Tasarrufun Altın Günü” uygulaması 25 Aralık tarihinde Şekerbank Kocaeli Gebze Şubesi’nde gerçekleştirilecek. Uygulama kapsamında, hangi ayarda olursa olsun bilezik, yüzük, kolye, çeyrek altın, küpe gibi her türlü ziynet altınını Şekerbank Gebze Şubesi’ne getirenler, bu ziynetlerini 24 ayar değerinde altın olarak Vadesiz Altın Hesapları’nda biriktirebilecekler. Ayrıca Şekerbank müşterileri Vadesiz Altın Hesaplarındaki tutar ile Vadeli Altın Hesabı açarak tasarruflarını altın olarak değerlendirirken altının değer artışından bağımsız olarak avantajlı faiz oranları ile faiz getirisinden yararlanabilecekler.

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