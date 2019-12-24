Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:43 TSİ- Gündem G: Bugün 15:44 TSİ

AGD, İHH’yı ziyaret etti

Anadolu Gençlik Derneği Gebze Temsilcisi Mehmet Coşkun, ilçe yönetim kurulu üyeleri ile birlikte İHH Gebze Temsilcisi Adem Çifçi’yi ziyaret etti
mask

“Sevgi ve Kardeşliğin Teminatıyız” sloganıyla ülkenin en büyük gençlik organizasyonlarından olan Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Gebze Temsilcisi Mehmet Coşkun ve ilçe yöneticileri İHH Gebze Temsilcisi Adem Çifçi’yi ve yönetimini ziyaret ederek 31 Aralık akşamı düzenleyecekleri Mekke’nin Fethi programına davet etti.

“İHH’DA BU ÜLKENİN DEĞERLERİNDENDİR”

AGD Gebze Temsilcisi Mehmet Coşkun, ülkenin en büyük gençlik hareketi olduklarının altını çizerek, “Kaşif programlarımızdan, eğitim kamplarımızdan, 31 Aralık Mekke’nin Fethi programlarımızdan bahsettik. İHH Gebze gönüllülerini 31 Aralık akşamı programımızda görmekten büyük mutluluk duyacağımızı belirterek davet ettik. Bundan sonraki gençlere yönelik çalışmalarda İHH ile nasıl koordineli ve beraber çalışma yapabiliriz bunun değerlendirmesini yaptık” dedi.

Bugün 15:43 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

NATO Boru Hattı’nda meydana gelen yakıt sızıntısı temizlendi mask
NATO Boru Hattı’nda meydana gelen yakıt sızıntısı temizlendi
Mutlu şehir Kocaeli’de 39 kişi intihar etti! mask
Mutlu şehir Kocaeli’de 39 kişi intihar etti!
TBMM’de kabul edilen 4 kanun Resmi Gazete’de yayımlandı mask
TBMM’de kabul edilen 4 kanun Resmi Gazete’de yayımlandı
Büyükşehir’den çiftçilere yüzde 50 hibeli sera desteği mask
Büyükşehir’den çiftçilere yüzde 50 hibeli sera desteği
Söğüt: Esnaflarımızın her zaman yanındayız mask
Söğüt: Esnaflarımızın her zaman yanındayız
Bekçilik sonuçları hala açıklanmadı! mask
Bekçilik sonuçları hala açıklanmadı!
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Meteoroloji tarih verdi! Kocaeli'ye kar geliyor mask
Meteoroloji tarih verdi! Kocaeli'ye kar geliyor
İzmit'te feci ölüm! mask
İzmit'te feci ölüm!
Fenalaşıp yere düştü, hayatını kaybetti! mask
Fenalaşıp yere düştü, hayatını kaybetti!
Domuz eti bulunan Gurme markasını değiştirdi mask
Domuz eti bulunan Gurme markasını değiştirdi
Barış Çalım hayatını kaybetti mask
Barış Çalım hayatını kaybetti
Ölmeden önce son fotoğrafı şok etti! mask
Ölmeden önce son fotoğrafı şok etti!

GALERİ

İzmit’te şüpheli paket bomba imha ekiplerini harekete geçirdi mask
İzmit’te şüpheli paket bomba imha ekiplerini harekete geçirdi
Kocaeli'de aşırı lodos nedeniyle vapur seferlerine ara verildi mask
Kocaeli'de aşırı lodos nedeniyle vapur seferlerine ara verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gölcük'te mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gölcük'te
Tatilcilerde Ruam hastalığı endişesi! mask
Tatilcilerde Ruam hastalığı endişesi!
Gebze Metrosunda çalışmalar devam ediyor mask
Gebze Metrosunda çalışmalar devam ediyor
Forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti mask
Forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL