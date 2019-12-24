AGD, İHH’yı ziyaret etti

“Sevgi ve Kardeşliğin Teminatıyız” sloganıyla ülkenin en büyük gençlik organizasyonlarından olan Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Gebze Temsilcisi Mehmet Coşkun ve ilçe yöneticileri İHH Gebze Temsilcisi Adem Çifçi’yi ve yönetimini ziyaret ederek 31 Aralık akşamı düzenleyecekleri Mekke’nin Fethi programına davet etti.

“İHH’DA BU ÜLKENİN DEĞERLERİNDENDİR”

AGD Gebze Temsilcisi Mehmet Coşkun, ülkenin en büyük gençlik hareketi olduklarının altını çizerek, “Kaşif programlarımızdan, eğitim kamplarımızdan, 31 Aralık Mekke’nin Fethi programlarımızdan bahsettik. İHH Gebze gönüllülerini 31 Aralık akşamı programımızda görmekten büyük mutluluk duyacağımızı belirterek davet ettik. Bundan sonraki gençlere yönelik çalışmalarda İHH ile nasıl koordineli ve beraber çalışma yapabiliriz bunun değerlendirmesini yaptık” dedi.