ADD Gölcük Şubesi Dağıstanlı’yı kınadı

Atatürkçü Düşünce Derneği Gölcük Şube Başkanı Cemil Özbaş “Akit TV sunucusu Fatin Dağıstanlı’nın şiddet içeren söylemini esefle kınıyorum” ifadelerini kullandı. Açıklamasında Özbaş, “Büyük Atatürk’ün kurduğu laik Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazetesi’nde dini hükümlere dayalı yönetmelik yayınlayarak laikliğe meydan okuyan siyasi iktidarın gözleri önünde ve toplumun şahitliğinde yapılan açık tehdidi; demokrasiye, demokrasinin olmazsa olmaz koşulu olan laikliğe yapılmış kabul ediyoruz” dedi.

“BU TEHDİT HEPİMİZEDİR”

“Laikliğin ve demokrasimizin yılmaz savunucusu Cumhuriyet Gazetesi’ne sahip çıkmak ulusal onurumuz ve sorumluluğumuzdur” diyen Özbaş, “İlk devrim şehidimiz Kubilay’ın gerici ayaklanma denemesiyle katledilişinin 89. yıl dönümüne denk gelen şu günlerde laik Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik yaşanılan büyük tehdit, her yurttaşımızca ciddiye alınmalı ve çok iyi düşünülmelidir. Atatürkçü Düşünce Derneği üyeleriyle Cumhuriyet Gazetesinin ve temsil ettiği değerlerin yanındadır”