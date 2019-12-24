Genç İzmitliler çocukları gülümsetecek

Genç İzmitliler Derneği’nin yeni başkanı Serkan Öztürk, yeni döneme hızlı girdi. “Kuruluş amaçlarımız ve dernek tüzüğümüz doğrultusunda ne yapmamız gerekiyorsa sonuna kadar yapacağız” diye konuşan yeni başkan Serkan Öztürk, “Sivil Toplum Kuruluşlarının sosyal hayattaki ağırlığının daha fazla hissedilmesi gerekiyor. Biz Genç İzmitliler Derneği olarak işe koyulduk. “Başarı Akademisi” adı altında Sivil Toplum Merkezi’nde her ay, bir konuşmacı davet ederek söyleşi düzenliyoruz. Bu ayki konuğumuz Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez. 25 Aralık Çarşamba akşamı Saat 19.30’da Sivil Toplum Merkezinde Hüseyin Üzülmez’in söyleşisine vakti müsait olan herkesi davet ediyoruz” dedi.

“BİR ÇOCUK GÜLÜMSEMESİ”

Ayrıca, ihtiyaç sahiplerine yardım amacıyla kampanya yürüttüklerini belirten Öztürk, “Başkan yardımcım Yavuz Yaşar’ın sorumluluğunda yürüttüğümüz bu kampanya ile, özellikle ihtiyaç sahibi çocuklara ulaşmayı hedefliyoruz. Bu kampanyamıza “Bir Çocuk Gülümsemesi” adını koyduk. 50 TL bağış ile bir çocuğun montunu ya da botunu alıp onu gülümsetebiliriz. Bunu yapalım. “sanaihtiyacıvar” hashtagiyle kampanyamızı duyurmaya gayret ediyoruz.

Tabii tüm bu çalışmalarımızda İzmit’imizin değerli basınından da destek bekliyoruz. Bu kent hepimizin. Elimizden geleni yapalım.” sözlerine yer verdi.