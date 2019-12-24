Kocaeli Ülkü Ocakları’ndan Alparslan Türkeş semineri

Gebze Kültür Merkezi’nde, Gebze Ülkü Ocakları’nın ev sahipliğinde düzenlenen "Doğumunun 102. Yılında Başbuğ Alparslan Türkeş" konulu seminere konuşmacı olarak eski Sivas Ülkü Ocakları Başkanı ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Görevlisi Kürşad Özkaynar katıldı. Yoğun katılımla gerçekleşen seminerde; Kocaeli Ülkü Ocakları Başkanı Av. Yunus Emre Kurt, MHP il ve ilçe yöneticileri, ilçe ocak başkanları, Kamu Sen İl Başkanı Orhan Kütük, Gebze TÜRKAV Başkanı Ozan Özocak ve çok sayıda ülkücü katıldı.

TÜRKLÜK VE İSLAMİYET

Seminerin açılış konuşmasını yapan Kocaeli Ülkü Ocakları Başkanı Av. Yunus Emre Kurt, Alparslan Türkeş'i anlamak ve onun hakkında daha çok bilgi sahibi olmak için bir araya geldiklerini belirterek, “Başbuğ'u anlamak, Türklük şuurunu kavramak, Türk İslam Ülküsünün ışığını görmek, Turan Ülküsünü yüreklerde yaşamak demektir. Başbuğumuzun da belirttiği gibi Türklük ve İslamiyet birbirlerine can damarıyla bağlıdır. İkisi birbirinden ayrı düşünülemez"dedi. Seminer daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Görevlisi Kürşad Özkaynar'ın sunumu ile devam etti.