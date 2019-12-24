SDKM’de yıl sonu konseri

Kocaeli Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Türk Halk Müziği Korosu’nun hazırlamış olduğu, Şef Yasin Koçman yönetimindeki ‘Yılsonu Konseri’ bugün saat 20.00’de kısa adı Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ücretsiz olarak gerçekleşecek olan konsere tüm vatandaşları davet etti.