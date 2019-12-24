Kocaeli Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Türk Halk Müziği Korosu’nun hazırlamış olduğu, Şef Yasin Koçman yönetimindeki ‘Yılsonu Konseri’ bugün saat 20.00’de kısa adı Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ücretsiz olarak gerçekleşecek olan konsere tüm vatandaşları davet etti.
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SDKM’de yıl sonu konseri
Kocaeli Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Türk Halk Müziği Korosu SDKM'de yıl sonu konseri verecek
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz