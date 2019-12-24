Başkan Büyükakın Menteş’i ağırladı

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Üyesi Selahaddin Menteş’i makamında konuk etti. “Medeniyetin Temeli Adalet” konulu konferans için Kocaeli’ne gelen Anayasan Mahkemesi üyesi Menteş, Başkan Büyükakın’a görevinde başarılar diledi.
BİLGİ VERDİ
Nazik ziyaretleri için Menteş’e teşekkür eden Başkan Büyükakın, konuğuna Kocaeli hakkında detaylı bilgi verdi. Ziyarette Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık, Cihannüma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Rıza Yorulmaz ve İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen de hazır bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz