Söğüt: Esnaflarımızın her zaman yanındayız

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Ağadere Caddesi’nde katıldığı açılış sonrasında bölgedeki esnafı ziyaret etti. Sorunları karşılıklı konuşarak çözüme kavuşturacaklarını ve esnaf buluşmalarını da bu kapsamda düzenlediklerini belirten Başkan Şener Söğüt, “Ortak akıl ile hareket eder, sorunlarımızı karşılıklı olarak çözüme kavuşturursak, her zaman kazanan Körfez ve Körfezliler olur” dedi.

ESNAFA DESTEK

“Esnaflık dünyanın en eski, en kabul gören mesleklerinden birisidir” diyen Başkan Şener Söğüt, “Esnaf ve sanatkârlarımızın her zaman yanında olmaya çalışıyoruz. Sorunlarınızın çözümü olmaya gayret gösteriyoruz. Esnaflarımızla olan birlikteliğimizden, ortak hareketten keyif alıyoruz. Esnafımızın sorunlarına çözüm olma konusunda üzerimize düşen görevleri yapmaya hazırız” dedi.