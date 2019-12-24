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Hakan Çakar yarın mazbatasını alacak

CHP İzmit İlçe Kongresi’nde rakibine karşı 253 oy alarak seçilmiş ilçe başkanı olan Hakan Çakar 25 Aralık (Çarşamba) mazbatasını alacak.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmit’te geçtiğimiz gün gerçekleşen kongrede Gökhan Ercan ve mevcut  İlçe başkanı Hakan Çakar yarışmış, Çakar yarışta 253 oy alarak seçilmiş ilçe başkanı olurken Ercan ise 152 oy almıştı.

Çakar ve yönetimi 25 Aralık (Çarşamba) günü 14.00’te Kocaeli Adliyesi’ne giderek mazbatasını alacak. Cuma günü ise ilçe binasında ilk yönetim kurulu toplantısını yapacak. Sonrasında Çakar görev dağılımı yaparak 10 kişilik icra kurulunu netleştirecek.

Bugün 16:13 TSİ - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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