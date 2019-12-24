Hakan Çakar yarın mazbatasını alacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmit’te geçtiğimiz gün gerçekleşen kongrede Gökhan Ercan ve mevcut İlçe başkanı Hakan Çakar yarışmış, Çakar yarışta 253 oy alarak seçilmiş ilçe başkanı olurken Ercan ise 152 oy almıştı.

Çakar ve yönetimi 25 Aralık (Çarşamba) günü 14.00’te Kocaeli Adliyesi’ne giderek mazbatasını alacak. Cuma günü ise ilçe binasında ilk yönetim kurulu toplantısını yapacak. Sonrasında Çakar görev dağılımı yaparak 10 kişilik icra kurulunu netleştirecek.