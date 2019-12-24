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Muhteşem bir yılbaşı gecesi için Wellborn Luxury Hotel...

Her yıl yeni umutların yeşerdiği, heyecanla yeni bir yıl için planların yapıldığı yılın bu son ve en keyifli gecesine Kocaeli’nin en prestijli oteli Wellborn Luxury Hotel eğlence dolu yılbaşı programları ile “merhaba” demeye hazırlanıyor.
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Konforlu odaları, özenle seçilmiş yılbaşı lezzetleri,konaklamalı gala paketleri ve açık büfe zengin yılbaşı brunchı ileyılın bu son gününü kaliteli bir eğlenceye dönüştürmek isteyen misafirlerini bekliyor.

SEKA BALO SALONU

Yeni bir yıla yeni heyecanlarla girmenin coşkusunu, 31 Aralık gecesi Seka Balo salonunun şık ambiyansında sahne alacak olan Dj Arıca Feat Grup Aloha’nın yerli yabancı popüler ve nostaljik müzik performansları ve Perküsyon asma davul şovları ile yılın son saatlerinin keyfini çıkarıp gece için özenle hazırlanan Türk ve Dünya mutfağından farklı lezzetleri tatma imkanı bulabilirsiniz.

CAPTAİN MORGAN ROOF BAR & BİSTRO

Yılbaşı gecesini eğlenceli bir partiyle Otelin 6. Katında yer alan Captain Morgan Roof Bar &Bistro’da geçirmek isteyen misafirler ise enfes atıştırmalıklar ve dj performansıile yeni yıla merhaba diyecekler. Geceye katılan tüm çocuklar yılbaşı için organize edilen salonda yılbaşı eğlencesine katılabilecekler...Dileyen misafirlere talep halinde odada çocuk bakımı için özel bakıcı temin edilecektir. Ayrıca çocuklar için çocuk bakıcısı, mini club, Noel Baba, palyaçolar ve miniklerin en sevdiği yemekler ve müziklerle dolu bir program ile onlarda yeni yıl çoşkusunu doyasıya yaşayacaklar…Aynı zamanda çocuklar için 02:00 ye kadar uyku odası organize edilecektir.

Sizde keyif dolu unutulmaz bir yılbaşı gecesi geçirmek istiyorsanız 444 0 670 nolu telefonu arayarak detaylı bilgi alabilir yada şimdiden rezervasyonunuzu yaptırabilirsiniz.

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