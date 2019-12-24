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Ad ve soyad değişikliği uygulaması 3 yıl daha uzatıldı!

Resmi Gazete’de yayımlanan İçişleri Bakanlığı’na ilişkin yeni düzenlemelerin yer aldığı kanuna göre, ad ve soyad değişikliğiyle ilgili işlemler 3 yıl boyunca mahkeme kararı aranmaksızın yapılabilecek.
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TBMM'de kabul edilen 4 kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükümeti Arasında Güvenlik ve Askeri İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun ve Kamulaştırma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yer aldı.

İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenlemelerin yer aldığı "Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"da öne çıkan maddeler şöyle:

- İhracatçılara verilen hususi damgalı pasaport hakkı süresi 2 yıldan 4 yıla çıkarıldı.

- Ad ve soyad değişikliğiyle ilgili iş ve işlemler 3 yıl boyunca mahkeme kararı aranmaksızın il ve ilçe idare kurullarınca yürütülmeye devam edilecek.

- Genel ahlaka uygun olmayan ve toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen adlar mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilecek.

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