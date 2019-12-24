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Liseli Gençlerimiz potada nefes kesiyor

Geçen hafta başlayan Liseler Arası Genç Erkekler Basketbol Ligi maçları, İzmit Atatürk Spor Salonu’nda da oynandı. Atılım Anadolu Lisesi ve 24 Kasım Anadolu Lisesi, ikinci galibiyetlerini alarak gruptan çıkan ilk takımlar oldu

Ahmet Akay
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Kentimizin en eski organizasyonlarından biri olan ve 80’li yıllardaki Lise-Sanat çekişmesinde salonun hınca hınç dolduğu maçlara sahne olan Liseler arası basketbol’da, artık hakimiyet özel okulların oluyor, ama maçlar yine efsane salon, eski adıyla ‘Kapalı’, yeni adıyla İzmit Atatürk Spor Salonu’nda oynanıyor. İçmit Grubu’nda mücadele eden Atılım Anadolu Lisesi ve 24 Kasım Anadolu Lisesi, ikinci galibiyetlerini alarak 2.Tura çıkan ilk takımlar oldu.

NEFESLER KESİLDİ…

Kocaeli Bahçeşehir Anadolu Lisesi ilk maçına çıkarken, nefes kesen mücadelede, maçın başından itibaren her iki takım başa baş oynadı. Bu maçta Özel Kocaeli Ticaret Odası ikinci mağlubiyetini aldı: 86-89. İkinci maç da çekişmeliydi. Atılım Anadolu Lisesi, Sabancı MTAL’ni 61-42 yendi. Günün son maçında ise Özel TED Anadolu Lisesi, 24 Kasım Anadolu Lisesi’ne 60-50 yenildi ve ikinci mağlubiyetini aldı. Dün de Atatürk Spor Salonu’nda 3 maç oynandı. Lige yine bugün aynı salonda oynanacak üç maçla devam edilecek.

KOCAELİ BAHÇEŞEHİR AL: 89

ÖZEL KOCAELİ TİCARET ODASI: 86

SALON: Atatürk

HAKEMLER: Umut Korkut ***, Aysu Gökkaya ***

KOCAELİ BAHÇEŞEHİR AL: Ege **** (36), Uluç **** (29), Doruk *** (8), Alp ** (5), Korkut ** (4), Umut Cankan ** (3), Efe ** (2), Arda Urus ** (2),Alp **, Arda Ezgezer **, Umut **

ÖZEL KOCAELİ TİCARET ODASI: Emirkan **** (22), Yusuf *** (19), Buğra *** (16), Kaan *** (15), Kerem *** (9), Ahmet ** (6), Eyüp **, Mehmet **, Umut **, Berkay **, Emir **, Sarp **

1.PERİYOD: 16-16, 2.PERİYOD: 40-36, 3.PERİYOD: 64-60, MAÇ SONUCU: 89-87

İZMİT ATILIM AL: 61

SABANCI MTAL: 42

SALON: Atatürk

HAKEMLER: Oğuzhan Alemdağ ***, Aysu Gökkaya ***

İZMİT ATILIM AL: Kutay *** (16), Alkım *** (12), Bahadır *** (8), Ahmet *** (8), Metehan *** (6), Berk ** (4), Berat ** (4), Arda ** (2), Fevzi ** (1), Mehmet **, Ege **

SABANCI MTAL: Orkun **** (30), Yusuf *** (10), Emirhan ** (2), Gökhan **, Emre **, Ömer **, Haktan **, Mert **

1.PERİYOD: 17-5, 2.PERİYOD: 27-16, 3.PERİYOD: 50-30, MAÇ SONUCU: 61-42

ÖZEL TED AL: 50-24 KASIM AL: 60

SALON: Atatürk

HAKEMLER: Umut Korkut ***, Oğuzhan Alemdağ ***

ÖZEL TED AL: Sarp **** (22), Alperen *** (12), Kuzey *** (10), Aras ** (2), Eren ** (2), Efe ** (2), Erkmen **, Oğuz **, Yunus **, Miraç **, Atahan **, Mehmet **

24 KASIM AL: Kayra **** (24), Hamza *** (18), Ahmet Efe *** (11), Talha ** (6), Alperen ** (1), Ahmet **, Tahir **, Mustafa **, Doğukan **, Utku **

1.PERİYOD: 11-9, 2.PERİYOD: 24-23, 3.PERİYOD: 42-32, MAÇ SONUCU: 50-60

Bugün 17:23 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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