Lösemiye yakalanan Abdussamet’e moral gecesi

Sosyal medyada tanıştığı ve arkadaş olduğu 16 yaşındaki lösemi hastası Abdussamet Yelken için “Lösemi değil, iyilik bulaşıcıdır” sloganı ile yola çıkan Gürsel Balık, çevresinde de bir farkındalık oluşturarak örnek bir davranış sergiledi. Düzce’de yaşayan ve genç yaşta yakalandığı lösemi ile mücadele eden 16 yaşındaki Abdüssamet Yelken, sosyal medya hesabı üzerinden Mormed Bölge Müdürü Gürsel Balık ile tanıştı. Balık’a hastalığından bahseden Abdusaamet için bir şeyler yapmak isteyen Güsel Balık, çevresini de bu konuda harekete geçirerek farkındalık oluşturdu.

YALNIZ BIRAKMADILAR

Lösemi hastası olan ve ilik nakli bekleyen Abdussamet’in tedavisi için Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine naklini sağlayan Gürsel Balık, Abdussamet’in kardeşinden alınan ilikle gerçekleşen nakil ameliyatının ardından moral ve destek gecesi düzenledi. Ramada Plaza İzmit sahibi İlhan Akkurt, eşi Fikriye Akkurt ve Mormed ana sponsorluğunda Ramada Plaza İzmit’te düzenlenen geceye İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Dr. Pelin Coştur Filiz ile ilçe yöneticileri, Kocaeli Mardinliler Dernek Başkanı Ekrem Güneri ile çok sayıda davetli katıldı.

"BÜYÜK BİR AİLE OLDUK"

Gecenin açılış konuşmasını yapan Mormed Bölge Müdürü Gürsel Balık, “Bu anlamlı günde buraya gelerek destek olan bütün dostlarımıza teşekkür ediyorum. Sanatçı dostlarımıza özellikle de bizlere kapılarını açan otel sahibimize de yürekten teşekkür ediyorum. Bundan iki buçuk ay önce Samsun’dan seyahatten dönüyordum. Gece sosyal medyada fotoğraflarını gördüm. Daha sonra kendisine mesaj gönderdim ve sohbet etmeye başladık. Sonra ailecek kendisini ziyaret ettik. Kendisini tedavi için Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine nakil için işlemlerini başlattık. Kendimce bir şeyler yapabilirdim ama hep birlikte bir şeyler yapabileceğimizin daha iyi olacağını düşündüm. Sanatçı dostlarımı aradım, tanıdıklarımı aradım, büyük bir aile olduk ve Abdussamet için bu gece burada toplandık. Hepinize çok teşekkür ediyorum” dedi.

CANLI BAĞLANTI İLE KATILDI

Ardından söz alan Ramada Plaza İzmit sahibi İlhan Akkurt, geceye gelerek destek olan herkese teşekkür ettiğini belirterek, “Bizim Abdussamet’e olan desteğimiz her zaman sürecektir” dedi. Gecede sanatçılar Eren Şenay, Devran İskender, Murat Kurşun, Yaşar İpek ve Erdi Akyüz sahne aldı. Sanatçılar, seslendirdiği birbirinden güzel parçalarla davetlilere unutulmaz anlar yaşatırken halen Kocaeli Üniversitesi İlik Ünitesinde tedavisi devam eden Abdussamet Yelken ise kendisi için düzenlenen programa canlı bağlantı ile katıldı.

PLAKET VERİLDİ

Kendisi için düzenlenen organizasyon karşısında duygulanan Abdussamet Yelken, herkese teşekkür etti. Geceye verdiği desteklerinden dolayı Gürsel Balık, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Dr. Pelin Coştur Filiz’e plaket verdi. Gecede sahne alan sanatçı Murat Kurşun da Ramada Plaza İzmit sahibi İlhan Akkurt ve eşi Fikriye Akkurt’a çiçek ve plaket verirken Akkurt ailesi de Kurşun’a pişmaniye ve plaket verdi.