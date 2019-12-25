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Marmara dün gece sallandı!

Marmara Denizi'nde dün gece 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında saat 22.35’te 3.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Yerin 14 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Tekirdağ kent merkezinde de hissedilirken, kentte kısa süreli paniğe neden oldu.

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