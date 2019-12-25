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Etek boyu ölçen hakim hakkında flaş gelişme

Girdiği bir duruşma sırasında savunma yapan avukatın etek boyunu kısa bulduğunu belirten, aynı gün girdiği bir başka duruşmada küpe takan bir erkeğe yönelik cinsiyetçi söylemlerde bulunan Hakim Mehmet Yoylu hakkında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.
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Duruşma sırasında savunma yapmak üzere ayağa kalkan avukat Tuğçe Çetin'in etek boyunu kısa bulan, aynı gün başka bir duruşmada da küpe takan avukat Dorukcan Davutoğlu'na "Er kişiye küpe takmak yakışmaz" diyen Anadolu 2'nci İş Mahkemesi Hâkimi Mehmet Yoylu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Görevi kötüye kullanma" ve "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret"ten 3 yıldan 7 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

KADIN AVUKATI İYİ NİYETLE UYARMAK İSTEMİŞ

Hürriyet'ten Ayşegül Usta'nın haberine göre, Yoylu bir yargı mensubu olarak mevzuata dikkat ettiğini, olay günü müşteki avukat Tuğçe Çetin'i iyi niyetli uyarmak istediğini, yaptığı işlemleri tutanağa geçirdiğini, işlemlere karşı yasa yollarının açık olduğunu söyleyerek kendisini savundu.

Yoylu'nun birinci sınıf hâkim olması nedeniyle Yargıtay Görevli Ceza Dairesi'nde son soruşturma yapılmak üzere şüpheli hakkında soruşturmanın açılması, atılı suçlardan yargılamasının yapılarak cezalandırılmasına karar verilmesi talep edildi.

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