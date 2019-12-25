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Krediyle aldığı inekleri çalındı!

Kandıra'da hayvancılıkla geçimini sağlayan Rıdvan Yalçın’ın, 4 ineği çalındı. 2 ineği Orman ve Köy İlişkileri Daire Başkanlığı kredisiyle alan Rıdvan Yalçın, ineklerinin bulunmasını istedi.

Demirören Haber Ajansı
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Kandıra Bağırganlı’da yaşayan Rıdvan Yalçın, yaklaşık 2 hafta önce 7 büyükbaş hayvanını otlamaları için fındık bahçesine bıraktı. İşlerini halletmek için köye dönen Rıdvan Yalçın, bahçeye geldiğinde sadece 3 ineğinin olduğunu gördü. Çevrede arama yapan Rıdvan Yalçın, 4 ineğini bulamadı. Yalçın, bir komşusunun inekleri üstü açık bir kamyonda gördüğünü söylemesi üzerine jandarmaya şikayette bulundu.

KREDİYLE 2 İNEK ALDI

Yalçın hırsızların yakalanmamak için güvenlik kameralarının olmadığı yolu kullandığını belirterek, “Hırsızlar kamera olan yolları değil de başka yolu kullanmış. Aracın tekerlek izleri bunu gösteriyor. Jandarmaya şikayette bulundum, savcılığa başvurdum. 2 hafta geçti ancak hırsızların izine maalesef rastlanmadı. 5 büyükbaş hayvanım vardı. 2018 yılında ORKÖY’ün hayvan kredi desteğinden yararlanıp 2 büyükbaş hayvan daha aldım” dedi.

İNEKLERİNİN BULUNMASINI İSTEDİ

Hayvanlarının bulunmasını isteyen Yalçın, “Toplam 7 büyükbaş hayvanım vardı. Onların da buzağılamasını bekliyordum. 2 çocuğum var. Biri ortaokul 1’e, biri ortaokul 3’e gidiyor. Onların okul masraflarını rahat karşılamak ve ailemin geçimi için hayvancılığa giriştim. Ama hırsızlar, özellikle gebe olan 4 iyi hayvanı seçerek çaldı. Hayvanlarım bulunamıyor. Ortada aracın plakasını gören de yok. Ben bunun altından nasıl kalkacağım bilmiyorum. Hayvanlarımın bulunmasını istiyorum” diye konuştu.

Bugün 10:05 TSİ - Gündem

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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