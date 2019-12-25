Cumhuriyet Halk Partisi İzmit İlçe Örgütü’nün sevilen simaları arasında yer alan Önceki Dönem Gençlik Kolları Başkan Adayı Mustafa Can Tekoğlu, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Endişelenecek bir durum olmadığını söyleyen Tekoğlu, “Ciğerimdeki iltihaplanma nedeniyle hastaneye yatırıldım. Şu anda durumum iyi. Tüm sevenlerime ve arkadaşlarıma selam göndermek istiyorum. Mücadeleyi bırakmasınlar, CHP’yi iktidar yapacağız” dedi.
Bugün 10:25 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 10:29 TSİ
Sevilen siyasetçi hastaneye düştü
CHP İzmit İlçe Örgütü’nün sevilen simaları arasında yer alan Mustafa Can Tekoğlu, ciğerindeki iltihaplanma nedeniyle hastaneye kaldırıldı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz