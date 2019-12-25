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Sevilen siyasetçi hastaneye düştü

CHP İzmit İlçe Örgütü’nün sevilen simaları arasında yer alan Mustafa Can Tekoğlu, ciğerindeki iltihaplanma nedeniyle hastaneye kaldırıldı

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Cumhuriyet Halk Partisi İzmit İlçe Örgütü’nün sevilen simaları arasında yer alan Önceki Dönem Gençlik Kolları Başkan Adayı Mustafa Can Tekoğlu, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Endişelenecek bir durum olmadığını söyleyen Tekoğlu, “Ciğerimdeki iltihaplanma nedeniyle hastaneye yatırıldım. Şu anda durumum iyi. Tüm sevenlerime ve arkadaşlarıma selam göndermek istiyorum. Mücadeleyi bırakmasınlar, CHP’yi iktidar yapacağız” dedi.

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