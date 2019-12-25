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Kocaeli'de o ilçelerde acil kamulaştırma kararı

Kuzey Marmara Otoyolu ile kesişen elektrik hatları sebebiyle Kocaeli’de bazı bölgeler için acele kamulaştırma kararı verildi
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Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kocaeli güzergahında yer alan bazı taşınmazlar için kesişen elektrik hatları sebebiyle  acil kamulaştırma kararı alındı. İzmit, Körfez ve Kartepe ilçelerini ilgilendiren karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Resmi Gazete’de yayınlanan karar göre, İzmit, Körfez ve Kartepe’de çok sayıda alan için acele kamulaştırılması kararı verildi.

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