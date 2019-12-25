Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kocaeli güzergahında yer alan bazı taşınmazlar için kesişen elektrik hatları sebebiyle acil kamulaştırma kararı alındı. İzmit, Körfez ve Kartepe ilçelerini ilgilendiren karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Resmi Gazete’de yayınlanan karar göre, İzmit, Körfez ve Kartepe’de çok sayıda alan için acele kamulaştırılması kararı verildi.
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Kocaeli'de o ilçelerde acil kamulaştırma kararı
Kuzey Marmara Otoyolu ile kesişen elektrik hatları sebebiyle Kocaeli’de bazı bölgeler için acele kamulaştırma kararı verildi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz