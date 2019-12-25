Candemir, Ceren Özdamar’ın duruşmasına katıldı

Ordu’da 3 Aralık 2019 günü evinin önünde canice katledilen Ceren ÖZDEMİR’in katil zanlısının yargılanmasına 23 Aralık 2019 günü Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Duruşmada Kocaeli Barosu Başkanı Av. Bahar Gültekin Candemir ve çok sayıda baronun başkan ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu. Duruşmada sanık SEGBİS aracılığıyla ifade verirken, akli durumunun yerinde olmadığını, geçmişte yaşadıkları yüzünden içinde bütün canlılara zarar verme isteği olduğunu, dışarı çıkması durumunda yine suç işleyeceğini belirtti. Ailenin avukatı sanığın cezai ehliyetinin tam olduğunu belirtirken, CMK müdafii, sanığın adli tıbba sevki konusunda takdiri mahkemeye bıraktı. Heyet sanığın Adli Tıp Kurumu’na sevkine karar verirken, Baro Başkanlıklarının ve STK’ların katılma taleplerini reddederek duruşmayı 20 Ocak 2020 tarihine erteledi.