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İMEAK DTO son mecliste kadınları ağırladı

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Kocaeli Şubesi’nin Aralık ayı meclis toplantısına kadın girişimciler konuk oldu.
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İMEAK DTO Kocaeli Şubesi yılın son meclisini Körfez Hacıosman Mahallesi’ndeki şube binasında Meclis Başkanı Kürşat Bal başkanlığında gerçekleştirdi. DTO Kocaeli Şube Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel’in evsahipliğindeki meclise Derince Kaymakamı Cemil Aksak, Kocaeli Liman Başkanı Murat Akpınar, Yalova Liman Başkanı Hakan Pekşen, Kocaeli Tarım İlçe Müdürü Semra Koşumcu, Kocaeli İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Dilek Çınar, TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Kaptan Ayşe Aslı Başak, Kocaeli Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Fatoş Durak, meclis üyeleri ve denizcilik öğrencileri katıldı.

‘ULUSAL BİR MESELE’

21. Meclis toplantısında ilk konuşan Derince Kaymakamı Cemil Aksak, “Deniz Ticaret Odalarımızın çok faydalı hizmetleri oluyor. Çok aktif bir başkanımız var. 2020 yılının herkes için şimdiden hayırlı olmasını ve başarılı geçmesini diliyorum” dedi. Ardından konuşan TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Kaptan Ayşe Aslı Başak, SheFarers Platformu’nun nasıl ortaya çıktığını anlattı. Başak, “Bu ulusal bir mesele. Sektörde her alanda kadının eşit haklara sahip olması gerektiğiyle bu platform ortaya çıktı. Bizi aktif hale getiren en önemli unsur da denizcilik lisesi öğrencilerinden gelen sorulardı” dedi.

‘KADIN DENİZDE DE GÜÇLÜ’

Başak, konuşmasına şöyle devam etti: “Denizde çalışmayıp diğer alanlara da yönelmek isteyenler vardı. Kendilerine rol model arıyorlardı. Asıl çıktığımız nokta ise denizcilikte saha görevlileriydi. 2019 yılı denizcilik yılı kutlamalarının teması kadını güçlendirme olarak belirlendi. Sosyal medya bu işin en büyük unsuru. Ne kadar çok başarılı kadın profillerini ortaya çıkarırsak daha çok kadın başarıya ulaşır. Dünyadaki örnekleri de gördükten sonra denizcilik sektöründe bir adım önde olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü Nene Hatunların yetiştiği bir milletten geliyoruz. Anadolu kadını güçlüdür. Gemilerde aile ortamı yaratabilirsek kadın çalıştırmayan yerlerin önüne geçebiliriz”.

MENTÖRLÜK PROGRAMINI ANLATTI

Mentörlük programı hakkında da bilgi veren Başak, “Bu aslında kariyer konusunda hedef belirleme yöntemi. Mentörlük doğruları ve yanlışlarıyla her iki yönü ortaya koyup gençlerin hangi alanlarda ilerleyebileceğini gösteren sistemdir. Yüze yakın başvuru geldi. Bir yıllık bir program düzenleyeceğiz. Öğrenciler, limanlarda çalışanlar, akademisyenler ve mühendisler yani herkes katılabilir. Afrika ülkelerinden çok fazla başvuru geldi bize. Kadın sayısı akademisyenlikte artıyor. Erkek mentörlerimizin desteği bizim için çok önemli. Onların bakış açısıyla da kendimizi iyi noktalara ulaştırabiliriz”.

KADINLARA İŞ KURMA EĞİTİMLERİ

Kocaeli İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Dilek Çınar, mecliste söz aldı: “Kurulumuz 232 kadından oluşuyor. Kurul üyeleri kendi sahalarında lider konumda olan girişimcilik konusunda akademik çalışmaları olan akademisyenler, girişimciliği destekleyen kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşuyor. Bizler kadının ekonomiye dahil olması için ilimizdeki kadınlara iş kurma, iş geliştirme, iş sahibiyseler işleriyle ilgili eğitimler vermekteyiz”.

‘BAŞARI HİKAYEMİZİ YAZMALIYIZ’

Eğitim seviyesinin düşük olduğu noktalarda kadının yerinin olmadığını gördüklerini de belirten Çınar, “Ülkemiz 192 ülke arasında 2017 yılında iş yapma kolaylığı olarak 60, 2019 yılında ise 43. sıraya yükselmiştir. Artık Türkiye’de rahat iş kurabiliyoruz. Kadına çeşitli imkanlar ve destekler var. Kadının ekonomiye katılması çok önemli. Bilimin ve teknolojinin gelişmesinde kendi girişimcilik hikayelerimizi yazarak destek verebiliriz. Kadınlar olarak her zaman daha çok çalışmalıyız” diye konuştu.

"KADINLARIMIZI AĞIRLAMAKTAN ONUR DUYDUK"

Mecliste son olarak konuşan DTO Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel, “Dolu dolu bir meclis toplantısı yapıyoruz. Kadınlarımızı yılın son meclisinde ağırlamaktan onur duyduk. Hayatın her alanında olduğu gibi denizcilikte de onların azmine ve desteğine ihtiyacımız var. DTO olarak bu konuda biz de pozitif ayrımcılık yapıp kız öğrencilerimize burslar sağlıyoruz. Kocaeli demek Türkiye’nin dörtte biri demek. Kişi başına düşen milli gelirde Kocaeli önde. Türkiye’ye gelen gemi sayısı yıllık 50 bin 987. İlimizdeki yüklemenin yüzde 79’u ihracata yönelik. Kocaeli’nin Avrupa’daki limanlar arasında 8. sıraya gelmesi için çalışıyoruz. Konteyner yükü de her geçen gün artıyor” dedi.

"MAVİ EKONOMİ KONUŞULUYOR"

Doğusel, şöyle devam etti: “Ekonomiye kazandıracağımız ne kadar güç varsa veriyoruz. Halkın denize ulaşması için çalışmalar yapıyoruz. Enerjimiz çok yüksek. 2020’nin daha çok denizle iç içe olacağımız bir yıl olmasını diliyorum. Lütfen denizi hayal edelim. Denizle ilgili düşünelim. Deniz hiçbir zaman hiçbir toplumu fakirleştirmemiş zenginlik üzerine zenginlik katmıştır. Artık mavi ekonomi konuşuyoruz” ifadelerini kullandı. Meclis sonunda konuklara ve denizcilik okulu öğrencilerine çiçek takdim edildi.

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