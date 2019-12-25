KTO’da yılın son meclis toplantısına komiteler damga vurdu

Körfez Ticaret Odası’nda yılın son meclis toplantısı Cemalettin Fidancı meclis salonunda komitelerin 2019 yılı faaliyetlerini anlattıkları sunumlar toplantıya damga vurdu.

KATILIM YOĞUNDU

Körfez Ticaret Odası’nda yılda iki kez yapılan komiteler müşterek toplantısına Kocaeli Büyükşehir Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, Bilim Sanayi İl Müdürü İlhan Aydın, KOSGEB İl Müdürü İbrahim Usta Ömer,Kocaeli Büyükşehir Bölge Koordinatörü Abdullah Köktür, Deniz Ticaret Odası Başkanı, SGK İl Müdürü Nurettin Nacar ve oda organ üyeleri tam katılım gösterdi.

ÖZTÜRK ‘’YÖNETİM MECLİS VE KOMİTELERİMİZ ÇOK UYUMLU

Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk toplantının açılış konuşmasında ‘’Yıl içinde yapılan sektör çalışmaları, üye ziyaretleri, öneri sayıları ve komitelerimizin yaptıkları bütün çalışmaları hazırlanan sunumlarda görüyor olacağız. Çok şükür ki göreve geldiğimiz 2018 Nisan Ayı’ndan bugüne komitelerimiz çok verimli çalışmalar yaptı. Bu sayede sadece yerel düzeyde değil ulusal ölçekte de birçok sorunun çözüm kaynağı olduğumuzu gördük.Yeni yönetim, meclis ve komitelerimizle uyum içerisinde ve tam bir ekip ruhuyla çalışarak üyelerimize ve halkımıza yönelik pek çok organizasyon ve etkinlikler düzenledik.

1250 ÜYE ZİYARETİ YAPTIK

Açılış konuşmasında üye ziyaretlerine değinen Öztürk ‘’Bu süreçte en dikkat çeken konu istisnasız üye ziyaretlerimiz oldu. 20 aylık sürede 1200’ü aşkın üye ziyareti yaparak bir rekor kırdığımızı düşünüyor, Hala aktif olarak üye ziyaretlerine devam eden komite üyelerimize ayrıca teşekkürlerimizi iletiyoruz.

KOMİTELER SUNUMLARI İLE DAMGA VURDU

Körfez Ticaret Odası’nda ilk kez yapılan yılsonunda komitelerden bir temsilcinin sunumuyla faaliyet, üye ziyareti, öneri sayısı, kabul gören öneri sayısı, TOBB’a yazılan yazı sayısı gibi verilerin anlatıldığı sunumlar büyük ilgi gördü. Sunumları 1,2,15. Komite adına Ayşe Hacet Aşar, 3,4,8. Komite adına Halil Küçük, 5. Komite adına Vehbi Taştekin, 9,10,12. Komite adına Murat Çetinkaya, 11. Komite adına Mehmet Şahin, 13. Komite adına Fatih Uykun, 6,7,14. Komite adına ise Bilal Tomba yaptı. Genç Girişimciler adına Nihat Can Kırcı ve Kadın Girişimciler adına ise Fatoş Durak Yaptı.

KOMİTE ÖDÜLLERİ BELLİ OLDU

Körfez Ticaret Odası 2019 yılı performans ödüllendirilmesinin yapıldığı toplantıda birinciliği 13. Ve 5. Komite paylaşırken KTO’da ilk kez verilen İharacatta başarı ödülünü ise ihracat başkan yardımcısı Bilal Tomba aldı.