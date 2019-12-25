Sokak hayvanları için beslenme noktaları oluşturuldu

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Kocaeli Barosu ortaklaşa örnek bir projeye imza atarak “Sevgimizi Çoğaltalım, Sahip Çıkalım” sloganı ile sokak hayvanları besleme noktaları oluşturdu. Besleme noktası olarak ilk belirlenen bölge olan Yahya Kaptan Engelli Hatıra Ormanı’na İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Aysun Bolat Kılıç, Kocaeli Baro Başkanı Bahar Gültekin Candemir ve çok sayıda avukatın katılımıyla hazneli mama kapları yerleştirildi.

DÜZENLİ PERİYOTLARLA MAMA EKLENECEK

Özellikle kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları düşünülerek ortaya çıkan bu örnek proje ile İzmit’in belirli noktalarına hazneli mama kapları yerleştirilecek. İlk besleme noktasının Yahya Kaptan Engelli Hatıra Ormanı olarak belirlendiği projede ayrıca mama hazneleri belli periyotlarla kontrol edilecek. Böylece haznede her zaman mama olacak ve sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacı karşılanacak.

ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ

Proje ile ilgili konuşan İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Aysun Bolat Kılıç, “Biz İzmit Belediyesi olarak sokak hayvanlarını korumaya önem veriyoruz. Özellikle kış mevsiminde sokak hayvanlarının aç kalmaması için çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Bugün bize bu konuda destek veren Kocaeli Barosuna çok teşekkür ediyorum. Bu konuda çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLARIMIZDAN DESTEK BEKLİYORUZ

Projenin ortaklarından Kocaeli Baro Başkanı Bahar Gültekin Candemir, “Kocaeli Barosu olarak hayvan hakları merkezimiz böyle bir çalışmaya imza atmak istedi. Sevgimizi çoğaltalım dedik ve sokak hayvanları için böyle mama üniteleri hazırladık. Belediye yetkilileri ile irtibata geçtik ve onlar da sağ olsunlar destek oldular. Şehrin değişik bölgelerine bu mama haznelerini yerleştireceğiz. Ümit ediyorum kışın hiçbir hayvanımız aç kalmayacak. Vatandaşlarımızdan da bu konuda duyarlılık talep ediyorum. Biz hazneleri düzenli olarak dolduracağız ama vatandaşımızdan da destek bekliyoruz” şeklinde konuştu.