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O isim adaylıktan çekildi

CHP Körfez İlçe Başkanlığı’na aday olan Serap Baykurt adaylıktan çekildi
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CHP Körfez İlçe Başkanlığı’na aday olan Serap Baykurt adaylıktan çekildiğini şu sözlerle duyurdu:

“29 Aralık 2019 Pazar günü yapılacak olan Körfez Ilçe Başkanlığı 37.Olağan Kongresine ilçe başkan adayı oldugumu duyurmuştum. Aday olma nedenim körfez ilçede chp örgütünde birlik ve beraberliği sağlamak ve partimin büyümesine katkı sunmaktı. Ancak gelinen süreçte ilçe başkanlığına 5 adayın çıkması, birlik beraberlik ilkesini gerçekleştirememek, delegelerimizin ayrışması, partimin örgütümün büyümesi bütünleşmesi önünde engel olarak gördüğümden ilçe başkanlığı adaylığından cekildigimi tüm kamuoyuna bildiririm… Şu ana kadar desteğini esirgemeyen yol arkadaşlarıma teşekkür ederim…”

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