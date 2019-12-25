Serap Baykurt adaylıktan çekildiğini duyurdu

CHP’nin 29 Aralık Pazar günü gerçekleştireceği Körfez İlçe Kongresi öncesi aday olduğunu açıklayan Serap Baykurt, 5 adayın çıkması ve parti içinde istediği birliği sağlayamayacağı gerekçesiyle adaylıktan çekildiğini duyurdu. Baykurt açıklamasında ise şu ifadelere yer verdi: “29 Aralık 2019 Pazar günü yapılacak olan Körfez ilçe Başkanlığı 37.Olağan Kongresine ilçe başkan adayı olduğumu duyurmuştum. Aday olma nedenim körfez ilçede CHP örgütünde birlik ve beraberliği sağlamak ve partimin büyümesine katkı sunmaktı. Ancak gelinen süreçte ilçe başkanlığına 5 adayın çıkması, birlik beraberlik ilkesini gerçekleştirememek, delegelerimizin ayrışması, partimin örgütümün büyümesi bütünleşmesi önünde engel olarak gördüğümden ilçe başkanlığı adaylığından çekildiğimi tüm kamuoyuna bildiririm. Şu ana kadar desteğini esirgemeyen yol arkadaşlarıma teşekkür ederim.”