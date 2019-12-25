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KOTO’nun 2020 yılı bütçesi 14 buçuk milyon!

KOTO Aralık ayı Meclisi’nde 2020 yılı gelir ve gider bütçesi oy birliğiyle kabul edildi. 2020 yılı gelir ve gider bütçesi toplamı 14 milyon 500 bin TL.

Nazım Özgün Erbulan
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Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Aralık ayı meclisi bugün KOTO Burhan Kasım Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya Başkan Necmi Bulut, yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyeleri katılım sağladı. Meclisin divan başkanlığını ise KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan gerçekleştirdi. 6 gündem maddesinin görüşülüp karara bağlandığı mecliste 2020 yılı bütçesi de görüşülüp karara bağlandı.

Hesapları İnceleme Komisyonu Başkanı İbrahim Şahin Kasım ayı mizanını açıkladı. Şahin, “Kasım ayında gelirimiz 1 milyon 537 bin 46 TL, giderimiz ise 1 milyon 27 bin 644 TL. Kasım ayın sonunda toplam 13 milyon 186 bin 877 TL gelir bütçemizin yüzde 95, 56’sını oluşturmakta. Toplam 10 milyon 126 bin 565 TL gider bütçemizin yüzde 78,38’ini oluşturmaktadır” dedi.

“KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN PROJE SUNACAĞIZ”

Aylık faaliyet raporunu okuyan, 2015 yılında hayatını kaybeden Meclis Üyesi Şaban Sarıgülle’yi anarak sözlerine başlayan KOTO Başkanı Necmi Bulut, “2020 yılı ile ilgili hedeflediğimiz konularla ilgili, “Sanayici, üretici ve toplam satış iş alanları için ilgililerle çok sıkı görüşmelerimiz olacak. Kentsel dönüşüme ihtiyaç var. Şehrimizin ticari ve görsel açıdan değişimi için projemizi sunacağız. Turizm ile ilgili yerel yönetim ve bakanlıklarla görüşmelerimiz olacak. Tüm milletimize sağlık ve başarı dolu bir yıl diliyorum” şeklinde konuştu.

GELİR BÜTÇESİ 14 MİLYON 500 BİN TL

Mecliste 2020 yılı iş programı oy birliğiyle kabul edildi. Meclis Üyesi İbrahim Şahin, 2020 yılı gelir ve gider bütçesini açıkladı.Yeni tarifeye göre: Kayıt Ücreti 700 bin TL. Yıllık aidat 2 milyon 855 bin TL. Munzam Aidat 4 milyon 890 TL. yapılan hizmet karşılığı alınan ücretler 1 milyon 390 bin TL. Belge bedelleri 310 bin TL. Misil Zamları 465 bin TL. Faiz gelirleri 800 bin TL. Kira Gelirleri 1 milyon 370 bin TL. Sair Gelirler 1 milyon 719 bin 994 TL. 2020 yılı gelir bütçesi toplamı 14 milyon 500 bin TL olarak oy birliğiyle kabul edildi.

“ÖZÜR DİLEMESİNİ BİLİRİZ”

Gider bütçesinin görüşüldüğü sırada “Bağış ve Yardımlar” bölümünde söz alan Meclis Üyesi Faruk Bostan, “Bağış ve Yardımlar bölümü, okulumuza yapılacak bağış ve yardımlar mı?” diye sorarak, “Başkanımız herhangi bir yardım almadan, kendi imkanları ile dönecektir’ demişti. Onu merak ettim” dedi. Bostan’a yanıt veren Başkan Bulut, “Bizim öyle bir cümlemiz var mı? Varsa özür dilemesini biliriz. Ama yoksa da buradan size hatırlatırız” şeklinde konuştu. Bostan ise, “Eğer öyle bir cümleniz yoksa ben de özrümü dilerim başkanım” dedi. Bütçe ekleri konusunda konuşan Faruk Bostan, “2019 yılında birkaç kere bunu yaşadık, fasllar arası para aktarma işlerini. Yönetimin bunu öngörmesi lazım. Biz bunu zaten onaylıyoruz, hangi fasıla ne alacaklarsa 11 aylık öngörü yapsınlar biz burada oyalayalım. Yıl içinde tartışmayalım, malzeme olmayalım” dedi.

“İKİ BELEDİYENİN BİR AN ÖNCE EL ATMASI LAZIM”

Meclis Üyesi Eray Bodur,  “Yürüyüş yolu esnafımız kentin marka olmasını, caddelerimizin cazibe merkezi noktasında eksik kaldığını bu husus doğrultusunda hem ilçe hem de büyükşehirden hizmet beklediğini söylemek istiyorum. Çarşı esnafı yıllarca AVM’ler ile kıyaslandı. Biz oda olarak çalışma başlatmak istiyoruz. Biz, KOTO’nun önderliğinde ilgili kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleriyle bir toplantı yapılarak komisyon oluşturulmasını istiyoruz. Çarşı içerisindeki paydaş olabilecek tüm paydaşları bir araya getirip komisyon oluşturup bir çalışma yapmak istiyoruz. İki belediyenin ortaklaşa bir şekilde bir an önce İzmit’in merkezine, yürüyüş yoluna ve ilgili yerlerine el atmasını bekliyoruz” dedi.

Bulut tekrar söz alarak Bostan’a dönük olarak “Geçen yıldan böyle bir cümlem yok. konuyu bildiğini de biliyorum. Çarşı esnafımız için Eray kardeşimizin söylediklerine teşekkür ediyorum. çalışmalar konusunda gereği yapılacağına kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

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Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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