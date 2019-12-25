İyi Parti'de görev değişikliği!

İYİ Parti Gebze İlçe Teşkilatı’nda görev değişikliği yaşandı. İyi Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız ilçeleri gezerek partililerle görüşmeler yapmış ve partinin sahada daha aktif olabilmesi için neler yapılması gerektiği ile ilgili görüş alışverişinde bulunmuştu. Bu doğrultuda, Salı günü Gebze İlçe Başkanı Özhan Öztürk ve Teşkilatlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Nusret Acur ile birlikte genel merkeze giden Şanbaz Yıldız’ın burada parti yetkilileri ile görüştüğü ve ardından İlçe başkanlıklarında değişikliğe gittiği öğrenildi.

“DETAYLI BİLGİ PAYLAŞILACAK”

Teşkilat başkanı Nusret Acur herhangi bir görevden almanın söz konusu olmadığını ifade ederek, “Arkadaşlarımız kendi talepleri ve istekleri doğrultusunda görev değişikliği istemişlerdir. İl başkanımız da değerli başkanlarımızın bu talebini yerine getirmiştir. Konu ile ilgili ilerleyen günlerde il başkanlığında detaylı bilgi kamuoyu ile paylaşılacaktır” dedi.

“BURAK ULUKÖYLÜ ATANDI”

Özhan Öztürk’ten boşalan ilçe başkanlığı koltuğuna, Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Avukat Burak Uluköylü atandı. Burak Uluköylü’nün önümüzdeki günlerde yeni yönetim kurulunu oluşturacağı ve görevine başlayacağı kaydedildi.