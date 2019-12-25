İYİ Partili Filiz sahaları boş bırakmıyor

Yeşilova Mahallesi’ni ziyaret eden İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz İzmit’in tüm mahallerini ziyaret etmeye devam ediyor. İzmit İlçe Teşkilatı’nın düzenlediği Yeşilova Mahallesi programınaİl Başkanı Şanbaz Yıldız ve İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz’in yanı sıra İlçe Teşkilat Yöneticileri ve Gençlik Kolları da katıldı.
Mahalledeki esnafları ve kahvehaneleri ziyaret eden yöneticiler, mahalle sakinleriyle sohbet ederek, yeni üye kayıtları da gerçekleştirildi. Yeni üyelere rozetlerin de takıldığı programda İlçe Başkanı Filiz, közde kahvede pişirdi. Filiz ziyaretler hakkında ise sadece seçim zamanı değil, her zaman vatandaşın yanında olduklarını vurgulayarak ziyaretlerin her zaman devam edeceğini ifade etti.
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Yorumlar
(1 )
Kenan Vural - İzmit in topuklu EFE si.
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