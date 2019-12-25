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Pakmaya'ya büyük ödül

Sektöründe Türkiye’nin önde gelen dünya markalarından Pakmaya, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen 7. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Merkezleri Ödüllerinde, 36-50 arası personel çalıştıran Ar-Ge merkezleri arasında birincilik ödülünü kazandı.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Bakan yardımcıları Mehmet Fatih Kacır, Çetin Ali Dönmez, Hasan Büyükdede, Türk Standartları Enstitüsü Başkanı Adem Şahin, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Habip Asan ve birçok ismin katıldığı ödül töreninde başarılı Ar-Ge merkezleri ödüllendirildi. Toplam 13 kategoride 39 ödülün dağıtıldığı ödül töreninde, Pakmaya (Pak Gıda) Ar-Ge Merkezi B grubunda birincilik ödülünü kazandı.

Pakmaya İcra Kurulu Üyesi ve Fabrikalar Direktörü Tuncay Gürarda ve Pakmaya Ar-Ge ve Çevre Direktörü Doç. Dr. Mustafa Türker’e ödül, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından takdim edildi. Pakmaya Ar-Ge ve Çevre Direktörü Mustafa Türker ödül töreni sonrası yaptığı açıklamada yıllık 250 bin ton maya üretimi gerçekleştirdiklerini ve üretimin yüzde 75’ini 150’ye yakın ülkeye ihraç ettiklerini belirterek; “1988 yılında ilk Ar-Ge Merkezimizin kuruluş temellerini attık. 30 yıllık Ar-Ge geçmişimiz ve nitelikli Ar-Ge personelimiz ile dünyanın farklı noktalarındaki tüketim alışkanlıklarına hitap edecek ve yerel ihtiyaçları karşılayacak maya türleri geliştirip, üretiyoruz. Bugün Ar-Ge Merkezlerimiz Pak Biyoteknoloji Merkezi ile Fırıncılık ve Pastacılık Araştırma Geliştirme Merkezimiz FAGEM ürün geliştirme ile pazar arasındaki bağı kuran ve temel düzeyde Ar-Ge yaparken müşteriye dokunan, ihtiyaçlarını doğru tespit eden bir görevi misyon edinmiştir.” dedi.

Türkiye’de üç, Romanya’da bir olmak üzere toplam 4 fabrikası, 2 Ar-Ge merkezi ve 2.000’den fazla çalışanı olan Pakmaya, mayanın yanı sıra endüstriyel fırıncılık, endüstriyel pastacılık, değirmencilik ve ev tüketim ürünlerinden oluşan geniş ürün yelpazesiyle Türkiye’nin sektöründe dünyaya açılmış en büyük markası konumunda.

Bugün 12:07 TSİ - Yaşam

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