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Türkiye'nin en yaşlı insanı öldü!

Nüfus kayıtlarına doğum tarihi 1907 olarak geçen ve Türkiye’nin en yaşlı insanı olarak gösterilen Muğlalı 113 yaşındaki Ayşe Uçar yaşamını yitirdi.
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Muğla’nın Menteşe ilçesi kırsal Gülağzı Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Uçar, 3 padişah, 13 cumhurbaşkanı ve 27 başbakan gördü. 92 ve 89 yaşlarında iki kızı, 76 yaşında da gelini bulunan Ayşe Uçar, kızları ile yaşamını sürdürüyordu.

Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Türkiye’nin en yaşlı insanı Ayşe Uçar’ı sık sık ziyaret ederek sağlık sorunları ile yakından ilgileniyordu. Ayşe ninenin hayatını kaybettiğini açıklayan Kaymakam Yıldız, “Ayşe Uçar ninemize Allah rahmet eylesin. Sağlığı ile ilgili sık sık bilgi alıyordum. Bu sabah saat 05.00 sıralarında vefat ettiğini öğrendim. Muğla önemli bir yaşayan hafızasını kaybetti” dedi.

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