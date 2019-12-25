Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 12:46 TSİ- Spor G: Bugün 13:19 TSİ

İlimizi temsil eden Bilardo Takımı ilk üçe girdi

Türkiye Bilardo Federasyonu’nun düzenlediği Türkiye 1.Lig’e yükselme maçlarında ilimizi temsil eden Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bilardo Takımı ilk üçe girdi.
mask

Türkiye Bilardo Federasyonu’nun düzenlediği Türkiye 1.Lig’e yükselme maçlarında ilimizi temsil eden Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bilardo Takımı, ilk üçe girerek zafere ulaştı. Takımın genel kaptanı ve takım kaptanı Kemal Sadi Onaylı ile Onur Öğüt, Nezihi Akcan, Batuhan Alp Orak, Nezihi Akcan Batuhan Alk Orak, Köksal Mızrakçı, A.Cenk Ustabaş’tan kurulu takım, ilk turda Sinop’u yenerek çeyrek finale yükseldi. Burada da Karabük’ü yenen ekibimiz, yarı finale imza attı. Türkiye 3.lüğünü garantileyen ekip, şampiyonluk icin maç gününü bekliyor. Takımı İzmir’de kampa alan genel kaptan ve il spor  kulübü yetkilileri, başarının tesadüf olmadığını söyledi.

Bugün 12:46 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Atom Karınca; asıl sen hakkını helal et!.. mask
Atom Karınca; asıl sen hakkını helal et!..
Bu düğün Yeşil Siyah olacak! mask
Bu düğün Yeşil Siyah olacak!
Cizrespor’un başkanından Süleyman’a övgüler mask
Cizrespor’un başkanından Süleyman’a övgüler
İlimizi temsil eden Bilardo Takımı ilk üçe girdi mask
İlimizi temsil eden Bilardo Takımı ilk üçe girdi
KYK 5’NCİ OLDU mask
KYK 5’NCİ OLDU
Belediye Derince’de kamp başladı! mask
Belediye Derince’de kamp başladı!
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Meteoroloji tarih verdi! Kocaeli'ye kar geliyor mask
Meteoroloji tarih verdi! Kocaeli'ye kar geliyor
Domuz eti bulunan Gurme markasını değiştirdi mask
Domuz eti bulunan Gurme markasını değiştirdi
Barış Çalım hayatını kaybetti mask
Barış Çalım hayatını kaybetti
Kocaeli'de o ilçelerde acil kamulaştırma kararı mask
Kocaeli'de o ilçelerde acil kamulaştırma kararı
Yerli otomobil, İtalya’dan Gebze’ye getirildi mask
Yerli otomobil, İtalya’dan Gebze’ye getirildi
Ölmeden önce son fotoğrafı şok etti! mask
Ölmeden önce son fotoğrafı şok etti!

GALERİ

Tiyatro oyunuyla ‘Sıfır Atık’ı öğrenecekler mask
Tiyatro oyunuyla ‘Sıfır Atık’ı öğrenecekler
İzmit’te şüpheli paket bomba imha ekiplerini harekete geçirdi mask
İzmit’te şüpheli paket bomba imha ekiplerini harekete geçirdi
Kocaeli'de aşırı lodos nedeniyle vapur seferlerine ara verildi mask
Kocaeli'de aşırı lodos nedeniyle vapur seferlerine ara verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gölcük'te mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gölcük'te
Tatilcilerde Ruam hastalığı endişesi! mask
Tatilcilerde Ruam hastalığı endişesi!
Gebze Metrosunda çalışmalar devam ediyor mask
Gebze Metrosunda çalışmalar devam ediyor
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL