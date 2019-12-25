İlimizi temsil eden Bilardo Takımı ilk üçe girdi

Türkiye Bilardo Federasyonu’nun düzenlediği Türkiye 1.Lig’e yükselme maçlarında ilimizi temsil eden Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bilardo Takımı, ilk üçe girerek zafere ulaştı. Takımın genel kaptanı ve takım kaptanı Kemal Sadi Onaylı ile Onur Öğüt, Nezihi Akcan, Batuhan Alp Orak, Nezihi Akcan Batuhan Alk Orak, Köksal Mızrakçı, A.Cenk Ustabaş’tan kurulu takım, ilk turda Sinop’u yenerek çeyrek finale yükseldi. Burada da Karabük’ü yenen ekibimiz, yarı finale imza attı. Türkiye 3.lüğünü garantileyen ekip, şampiyonluk icin maç gününü bekliyor. Takımı İzmir’de kampa alan genel kaptan ve il spor kulübü yetkilileri, başarının tesadüf olmadığını söyledi.