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Hürriyet, kütüphane ve etüt merkezi için düğmeye bastı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kent merkezinde özellikle lise ve üniversite öğrencilerinin rahatlıkla kullanabileceği kütüphane ve etüt merkezinin yapılacağı binada incelemelerde bulundu.
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, öğrencilerden gelen talep üzerine kütüphane etüt merkezi yapımı projesini hayata geçirmek için düğmeye bastı. İzmit Yunus Emre Kültür Merkezi içerisinde yer alan binanın içerisinde kütüphane ve etüt merkezi için çalışmalar başladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Hürriyet’e Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, Koordinatörler Sercan Al ve Hakan Özkum, Etüt ve Proje Müdür Nilgün Sağıroğlu, Fen İşleri Müdürü Burak Efe Erdoğan eşlik etti.
Çalışmalar esnasında kütüphane ve etüt merkezini gezen Fatma Kaplan Hürriyet, “Bu kent nice başarılı bilim insanları, sanatçılar, sporcular yetiştirsin istiyoruz. Mesleğine öncülük edecek olan isimler İzmit’te yetişsin. Çocuklarımızın en verimli şekilde çalışabileceği alanları oluşturmak, gençlerimize bu alanları kurmak bizim görevimiz. En kısa süre içerisinde etüt merkezimizdeki çalışmaları tamamlayarak, öğrencilerimizin ve halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.
Öğrencilerin ev sıcaklığında bir ortamda derslerini çalışabileceği, sınavlarına hazırlanırken gönül rahatlığıyla kullanabileceği, kitap okumak için sakin ve huzurlu bir yer bulabileceği etüt merkezi ve kütüphanenin içerisinde kitap okuma ve bilgisayar alanları, diz üstü bilgisayar çalışma alanının yanı sıra, çocuklar için tasarlanmış çalışma alanı da bulunacak.

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Yorumlar

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Yorumum - İl halk kütüphanesinin de mutlaka değiştirilmesi lazım, daha geniş ve ferah bir yer olmalı, çocuklar üst üste ders yapıyorlar, boş yer bulabilmeleride her zaman mümkün olmuyor. Her yere küçük kütüphaneler yapılsın, ama bir tane büyük, içinde her tür kaynak bulunabilen,yetişkinlerinde gidip araştırma yapabileceği şehire yakışır bir kütüphane olmalı.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 25 Aralık 14:03

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