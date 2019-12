Yorumum - İl halk kütüphanesinin de mutlaka değiştirilmesi lazım, daha geniş ve ferah bir yer olmalı, çocuklar üst üste ders yapıyorlar, boş yer bulabilmeleride her zaman mümkün olmuyor. Her yere küçük kütüphaneler yapılsın, ama bir tane büyük, içinde her tür kaynak bulunabilen,yetişkinlerinde gidip araştırma yapabileceği şehire yakışır bir kütüphane olmalı.