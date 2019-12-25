Olay, Gebze Barış Mahallesi’nde meydana geldi. Gece saatlerinde devriye görevi yapan ekipler, şüphelendikleri 34 LJ 9194 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. İhtara uymayan araç sürücüsü ile polis ekipleri arasında yaşanan kovalamaca sonucunda iki otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle polis aracında bulunan 2 kişi ile şüpheli araçta bulunan S.K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken şüpheli araçta bulunan M.K. gözaltına alındı. Öte yandan, araçta yapılan incelemede sahte plaka kullanıldığı tespit edilirken, araç içerisinde gerçek plaka da bulundu. Konuyla ilgili inceleme devam ediyor.
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Polis otosu kovaladığı şüpheli araçla çarpıştı: 2'si polis 3 yaralı
Gebze'de polisin ‘dur’ ihtarına uymayan şüpheli araç, kovalamaca sırasında ekip otosuna çarptı. Kazada 2’si polis 3 kişi yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz