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AKP'li vekiller nöbet tutacak

AKP'li vekiller “Milletvekillerimizin Halk Günü” programları kapsamında yarın Karamürsel, Gölcük ve Başiskele'de vatandaşları dinleyecek.
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AKP'li vekiller 3 ilçede nöbet tutacak halkın sorunlarını dinleyecek. AKP Kocaeli İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada programla ilgili şu ifadelere yer verildi: "Daha önce AKP İl Başkanlığı'nda gerçekleşen halk günleri bundan sonra değerli hemşehrilerimizin Milletvekillerimize daha kolay ulaşabilmesi adına İlçe Başkanlıklarımızda gerçekleşecek. Buna göre ilk uygulama yarın (26 Aralık Perşembe) Başiskele, Gölcük ve Karamürsel’de olacak. Program ve nöbet listesi şöyle:

İLÇELER VE MİLLETVEKİLLERİ

14.00 KARAMÜRSEL-Emine ZEYBEK


14.00 GÖLCÜK-Mehmet Akif YILMAZ


14.00 BAŞİSKELE-Sami ÇAKIR

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Yorumlar

(2)
02

İzmi̇tli̇ - AAAA BİZİM SAMİ ÇAKIR İSMİNDE MV VARMIŞ.ŞAŞIRDIM.DAHA ÖNCELERİ NERELERDEYDİNİZ.EMİN OLUN ERKEN SEÇİM YAKIN.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 25 Aralık 14:32
01

Babacan - Enflasyon düşecekmiş ?hayat pahalılığı bitecekmiş işsize iş bulunacakmış netice ne olacak???

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 25 Aralık 13:33

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

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