AKP'li vekiller nöbet tutacak

AKP'li vekiller 3 ilçede nöbet tutacak halkın sorunlarını dinleyecek. AKP Kocaeli İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada programla ilgili şu ifadelere yer verildi: "Daha önce AKP İl Başkanlığı'nda gerçekleşen halk günleri bundan sonra değerli hemşehrilerimizin Milletvekillerimize daha kolay ulaşabilmesi adına İlçe Başkanlıklarımızda gerçekleşecek. Buna göre ilk uygulama yarın (26 Aralık Perşembe) Başiskele, Gölcük ve Karamürsel’de olacak. Program ve nöbet listesi şöyle:

İLÇELER VE MİLLETVEKİLLERİ

14.00 KARAMÜRSEL-Emine ZEYBEK



14.00 GÖLCÜK-Mehmet Akif YILMAZ



14.00 BAŞİSKELE-Sami ÇAKIR