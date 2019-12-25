AKP'li vekiller 3 ilçede nöbet tutacak halkın sorunlarını dinleyecek. AKP Kocaeli İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada programla ilgili şu ifadelere yer verildi: "Daha önce AKP İl Başkanlığı'nda gerçekleşen halk günleri bundan sonra değerli hemşehrilerimizin Milletvekillerimize daha kolay ulaşabilmesi adına İlçe Başkanlıklarımızda gerçekleşecek. Buna göre ilk uygulama yarın (26 Aralık Perşembe) Başiskele, Gölcük ve Karamürsel’de olacak. Program ve nöbet listesi şöyle:
Bugün 13:19 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 13:27 TSİ
AKP'li vekiller nöbet tutacak
AKP'li vekiller “Milletvekillerimizin Halk Günü” programları kapsamında yarın Karamürsel, Gölcük ve Başiskele'de vatandaşları dinleyecek.
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Yorumlar
(2 )
İzmi̇tli̇ - AAAA BİZİM SAMİ ÇAKIR İSMİNDE MV VARMIŞ.ŞAŞIRDIM.DAHA ÖNCELERİ NERELERDEYDİNİZ.EMİN OLUN ERKEN SEÇİM YAKIN.
Babacan - Enflasyon düşecekmiş ?hayat pahalılığı bitecekmiş işsize iş bulunacakmış netice ne olacak???
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