Simit satmak için çıktı bir daha geri dönmedi!

Körfez Kirazlıyalı Mahallesi'nde oturan ve bir süredir simit satarak geçimini sağlayan 38 yaşındaki Mehmet Külçür, en son Cuma günü simit satmak için evden çıktı. Cuma günü öğle saatlerinde eşi Aysel Külçür ile telefonda görüştükten sonra Külçür'den bir daha haber alınamadı. Eşinin hayatından endişe eden Aysel Külçür, “Polise bildirdim ancak hala bulunamadı. Görenlerin benimle irtibata geçmesini istiyorum” dedi.