Oda üyelerine kefilsiz kredi verilecek

Körfez Şoförler Odası Başkanı Ali Karadeniz ile TEB Bankası Körfez Şube Müdüresi Filiz Temir arasında yapılan protokol anlaşması odada imzalandı. Esnafın kredi almakta zorlandığı bir dönemde banka ile yapılan anlaşma gereği, gerekli teminatı gösteren oda üyelerine kefil sorulmadan kredi verilecek.
ÖZEL TAKSİTLENDİRMELER YAPILACAK
Oda üyelerine ayrıca özel taksitlendirmeler da yapılarak, çeşitli kolaylıklar da sağlanacak. Yapılan anlaşma ile esnafın rahat kredi çekebileceği ve sıkıntılarını atlatabileceği belirtilirken, Oda Başkanı Ali Karadeniz, kredi ihtiyacı olan üyelerin önce başvurularını yapmalarını istedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz