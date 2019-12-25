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Eşini öldüren polis hakkında karar!

Geçtiğimiz yıl Körfez ilçesinde meydana gelen olayda İzmit’te görevli polis memuru İbrahim Yavuz, boşanmak üzere olduğu 3 çocuk annesi eşi Elif Kaya Yavuz’u öldürmesinin ardından açılan davada bugün karar çıktı.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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26 Haziran 2018 tarihinde Körfez ilçesinde meydana gelen olayda, İzmit Saraybahçe Polis Merkezi’nde görev yapan polis memuru İbrahim Yavuz, boşanmak üzere olduğu 3 çocuk annesi Elif Kaya Yavuz ile tartışmaya başlamasının ardından tartışma büyümüş, İbrahim Yavuz tabancasıyla Elif Kaya Yavuz’a iki el ateş etmişti. Kurşunlar göğsüne ve karın boşluğuna gelen Elif Kaya Yavuz kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, polis memuru İbrahim Yavuz ise Körfez Tütünçiftlik Polis Merkezi’ne giderek teslim olmuştu.

“AŞIRI TAHRİK SONUCUNDA OLDU”

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada geçtiğimiz celse Cumhuriyet Savcısı sanık hakkında verdiği mütalaada ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmesini talep ederken, Elif Kaya Yavuz’un boşanma sürecindeyken başka biri ile gönül ilişkisi kurarak sadak yükümlülüğüne aykırı davranışta bulunmuş olması nedeniyle sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını talep etti. Bugün görülen 6. celsede karar açıklandı. Duruşmada tutuklu sanık İbrahim Yavuz ve taraf avukatları hazır bulundu. Davada savunma yapan İbrahim Yavuz, “Bu olay eşimin aşırı tahrikleri sonucunda meydana gelmiş bir olaydır, takdir mahkemenindir. Hakkımda lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep ederim” dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Mahkeme heyeti sanık İbrahim Yavuz hakkında kararını açıkladı. Heyet, ‘Eşe Karşı Kasten Öldürme’ suçu işlediği kanaatine vararak Yavuz’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine, haksız tahrik hükümlerini uygulayarak 24 yıl hapis cezası verilmesine karar verdi.

Bugün 14:27 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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