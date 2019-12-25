Kartepe beyaza büründü!

İlimiz geçtiğimiz Pazartesi günü soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartepe’de ise önceki gün başlayan yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Akşam saatlerinde başlayan ve aralıksız devam eden kar yağışı 10 cm yaklaşırken Kartepe’de adeta kart postallık görüntüler ortaya çıktı.