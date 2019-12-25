İlimiz geçtiğimiz Pazartesi günü soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartepe’de ise önceki gün başlayan yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Akşam saatlerinde başlayan ve aralıksız devam eden kar yağışı 10 cm yaklaşırken Kartepe’de adeta kart postallık görüntüler ortaya çıktı.
Bugün 14:37 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 14:42 TSİ
Kartepe beyaza büründü!
Kartepe’de önceki gün başlayan kar yağışı her yeri beyaza bürüdü.
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz