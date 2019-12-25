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İşte CHP İzmit’in ilçe sekreteri

CHP İzmit’te seçilen ilçe başkanı Hakan Çakar ilçe sekreterini atadı.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Geçtiğimiz Cumartesi günü gerçekleşen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmit İlçe Kongresi’nde Gökhan Ercan’a karşı kazanan mevcut İlçe Başkanı Hakan Çakar bugün adliyeye giderek mazbatasını aldı. Çakar, mazbata alım töreni öncesinde yönetim kurulu üyesi Avukat Veli Beyaztaş’ı ilçe sekreteri görevine getirdi.

Beyaztaş, geçtiğimiz dönem İzmit Belediyesi CHP Grup Başkanvekili görevinde bulunmuştu.

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Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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