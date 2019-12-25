İşte CHP İzmit’in ilçe sekreteri

Geçtiğimiz Cumartesi günü gerçekleşen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmit İlçe Kongresi’nde Gökhan Ercan’a karşı kazanan mevcut İlçe Başkanı Hakan Çakar bugün adliyeye giderek mazbatasını aldı. Çakar, mazbata alım töreni öncesinde yönetim kurulu üyesi Avukat Veli Beyaztaş’ı ilçe sekreteri görevine getirdi.
Beyaztaş, geçtiğimiz dönem İzmit Belediyesi CHP Grup Başkanvekili görevinde bulunmuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz