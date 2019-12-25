Ekonomiye tam destek Kartepe'ye tam not!

Spor ilçesi Kartepe, Türkiye Kulüpler Arası Ümit-Genç ve Büyükler Karate Şampiyonası’na ev sahipliği yaptı. Kent ekonomisine de önemli katkı sağladı. Çünkü binlerce sporcu kentimizde konuk oldu ve katkı sağladı

KOCAELİ EKONOMİSİNE YÜKSEK MADDİ KATKI

Kartepe Türkiye Kulüpler Arası Ümit-Genç ve Büyükler Karate Takım Şampiyonası Hergeleci İbrahim Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Tatamiye çıkan 49 ilden, 387 takım ve 1.780 sporcular ümit, genç ve büyükler kategorisinde kıyasıya mücadele etti. Dereceye giren sporcular müthiş kapanış töreniyle madalyalarını aldı.

YOĞUN KATILIM VARDI

Şampiyonanın açılış törenine Kocaeli Vali Yardımcısı Ali Ada, Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, Kartepe Belediye Başkanı Avukat Muhammet Mustafa Kocaman, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, İSU Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Karabalık, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kartepe Koordinatörü Nihat Abiş, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Murat Aydın, Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, belediye başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, birim müdürleri, STK başkanları ve Kartepeliler katıldı.

HEP BİRLİKTE KATKI VERİYORUZ

Hergeleci İbrahim Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyona sporcuların geçiş töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programın açılış konuşmasında Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan “Elde ettiğimiz başarılarla Türk sporunun gelişmesine hep birlikte katkı veriyoruz. Son Dünya Şampiyonası’nda ikinci olurken, Avrupa Şampiyonası’nda birinci olduk. 2016-17 yıllarını birinci, 2018 yılını ikinci bitirdik. 2019 yılında da genel klasmanda birinci olacağız” dedi.

KOCAMAN BAŞARILAR DİLEDİ

Kartepe Belediye Başkanı Av. M.Mustafa Kocaman “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadeleri ile ‘Spor ne kazanma hırsı ne kaybetme korkusudur. Tek kelime ile özgüvendir’. Bu bilinçle müsabakalarda yer alan tüm idareci, antrenör, hakem ve sporculara başarılar dilerim. Kartepemiz de spora dair birçok organizasyon yapmayı hep birlikte başaracağız” dedi. Kocaeli Vali Yardımcısı Ali Ada, konuşmasında Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un selamlarını ileterek, sporculara başarılar diledi. Konuşmaların ardından şampiyonaya katılan sporcular gösteri yaptılar.

HEYECANLI KARŞILAŞMALAR

Türkiye Kulüpler Arası Karate Şampiyonası’nın ilk gününde dört kategoride kupalar sahiplerini buldu. Büyük erkekler takım Kata’da İstanbul Büyükşehir Belediyespor finalde Akbulut Gençlik ve Spor Kulübü’nü mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Üç milli sporcu Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir ve Kutluhan Duran’dan oluşan ve zorlanmadan finale gelen İBB Spor, şampiyonluk maçında Akbulut Gençlik ve Spor Kulübü’ne 26.34-24.68 üstünlük kurmayı başardı. Bu kategoride Tarsus Gençlik Spor Kulübü ve Avcılar Sefa Dosem Spor Kulübü üçüncülük kürsüsüne çıktı.

SIRALAMA BELLİ OLDU…

Büyük kadınlar takım Kata’da, finalde Ankara Karate İhtisas Spor Kulübü’nü geçen İzmir İMHAD Gençlik ve Spor Kulübü şampiyon olurken, Trabzon Belediyespor ve Avcılar Sefa Dosem Spor Kulübü üçüncü sırayı aldı. Şampiyonada Ümit Genç Erkek Takım Kata’da Gaziosmanpaşa Belediyespor Kulübü, ümit genç kızlar takım Kata’da Başkent Çınar Spor Kulübü ilk sırayı alan kulüpler oldu.

KUPALAR TÖRENLE VERİLDİ…

Şampiyonada dereceye giren kulüplerin sporcularına kupalarını Kartepe Belediye Başkanı Kocaman, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan ve Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar takdim etti.

HEYECAN DEVAM ETTİ

Türkiye’nin dört bir yanından 52 takımın mücadele ettiği ümit genç kızlar takım Kumitede finalde Çeliktepe Wado-Ryu Karate’yi mağlup eden Tuzla Belediyespor ilk sırayı aldı. Üçüncülük maçlarını kazanan Bağcılar Belediye Spor Kulübü ve Gölge Spor Kulübü de bu kategoride üçüncülük kürsüsüne çıktı.

BÜYÜK ÇEKİŞME YAŞANDI

49 takımın katıldığı ümit genç erkekler takım Kumite’de şampiyonluk için büyük çekişme yaşandı. Yarı finalde bu kategorinin İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u beşinci maçın son saniyelerinde geçmeyi başaran Kocaeli Büyükşehir Belediyespor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor finalde karşılaştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 mağlup eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Türkiye şampiyonu oldu. Repesaj maçlarını kazanan İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Şamiloğlu Karate İhtisas Spor Kulübü bu kategoride üçüncülük kupasına uzandı.

KOCAELİ ZİRVEDE…

Türkiye Kulüpler Arası Karate Şampiyonası’nın son gününde erkekler ve kadınlar Kumitede kupa heyecanı yaşandı. 56 takımın katıldığı kadınlar takım Kumitede Kocaeli Büyükşehir Belediyespor şampiyonluğa uzanırken, 66 takımın mücadele ettiği erkekler takım Kumitede geçen ay kadrosunu milli sporcularla güçlendiren Kağıthane Belediyesi Spor Kulübü zirveye çıktı. Kadınlar takım Kumite finalinde Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü’nü mağlup eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Bu kategoride İstanbul Büyükşehir Belediye Spor ve Erdal Özcan Spor Kulübü üçüncülük kürsüsüne çıktı.

DARICA TATAMİ’YE ÇIKMADI

Geçen ay milli oyuncularla kadrosunu takviye eden Kağıthane Belediyesi Spor Kulübü erkekler takım kumitede fazla zorlanmadan finale gelmeyi başardı. Yarı finalde Sakarya Büyükşehir Belediyespor’u geçen Kağıthane Belediyesi Spor Kulübü finalde Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü maça çıkmayınca hükmen galip geldi ve şampiyonluğa ulaştı. İstanbul Büyükşehir Belediye Spor ve Orhangazi Belediye Spor Kulübü ise bu kategoride üçüncülük kupasını kaldırdı.