Hızla sona yaklaşan Kocaeli U14 Basketbol Ligi’nde grup heyecanı sürüyor. İzmit Atatürk Spor Salonu’ndaki iki maçta 1900’da Gelişimspor ile İzmit DSİspor A Grubu maçını oynayacak. Bu maçın hemen ardından 20.30’da başlayacak müsabakada Hanibalspor B takımı ile 23 Nisan Spor Kulübü B takımı kozlarını paylaşacak.
Bugün 15:09 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 15:10 TSİ
U-14’ler Parkede son sözü söyleyecek
Hızla sona yaklaşan Kocaeli U14 Basketbol Ligi’nde grup heyecanı sürüyor.
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz