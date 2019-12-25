U-14’ler Parkede son sözü söyleyecek

Hızla sona yaklaşan Kocaeli U14 Basketbol Ligi’nde grup heyecanı sürüyor. İzmit Atatürk Spor Salonu’ndaki iki maçta 1900’da Gelişimspor ile İzmit DSİspor A Grubu maçını oynayacak. Bu maçın hemen ardından 20.30’da başlayacak müsabakada Hanibalspor B takımı ile 23 Nisan Spor Kulübü B takımı kozlarını paylaşacak.